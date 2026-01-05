Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Günde 20 dakikanızı ayırarak beyninizi genç tutun! Unutkanlığa karşı en basit çözüm

Günde 20 dakikanızı ayırarak beyninizi genç tutun! Unutkanlığa karşı en basit çözüm

Uzmanlara göre beyni genç tutan, zihni güçlendiren ve odaklanmayı artıran yöntem son derece basit. Yapılan çalışmalara göre günde sadece 20 dakikanızı ayıracağınız bu alışkanlık sayesinde stresi azaltabilir, kalp atışını yavaşlatabilir ve yaş ilerledikçe beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:23
ABONE OL
Günde 20 dakikanızı ayırarak beyninizi genç tutun! Unutkanlığa karşı en basit çözüm

Uzmanlara göre, dikiş ve nakış gibi el işleri ile uğraşmak zihin sağlığını güçlendiriyor.

Çalışmalar, ritmik el hareketlerinin kalp atışını yavaşlatarak gevşeme etkisinin oluştuğunu ortaya koydu.

Nörologların da görüşlerini sunduğu araştırma, odaklanma gerektiren bu hobilerin yaşlılıkta beyni koruduğu ve güçlendirdiğini gösterdi.

Günde ortalama 20 dakikalık bir dikiş molasının yorgunluğu giderdiğini belirten uzmanlar, bunun duygu yönetiminde de bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Ayrıca, travma sonrası terapilerde ve dikkat eksikliği yönetiminde fiziksel ve zihinsel sağlığı koruduğu kaydedildi.