Güneş azalınca beyin alarm veriyor! Kış depresyonunun şaşırtan nedeni

Kışın güneş ışığının azalması, kış hüznü ile birlikte depresyona yol açıyor. Uzmanlar, bu depresyondan çıkmak için gün ışığından olabildiğince yararlanılmasının önemli olduğunu belirterek, ”Depresyon, 4-5 aydan uzun sürüyorsa dikkat” uyarısında bulunuyor.

Mevsimsel depresyonun oluşumunda en güçlü teori, gün ışığı miktarındaki azalmanın beyin kimyasını etkilemesi. Güneş ışığının azalması, beyinde duygu durumu, uyku ve iştahı düzenleyen serotonin ve melatonin gibi hormonların dengesini bozuyor. Özel bir üniversitenin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Belli, kış depresyonuna karşı önemli bilgiler verdi.

BEYİN KİMYASINI ETKİLİYOR

Mevsimsel depresyonun, 'klinik olarak mevsimsel döngülerle ilişkili depresyon' olarak adlandırılabildiğini kaydeden Prof. Dr. Belli, şöyle dedi: "Mevsimsel depresyonun temel özelliği, depresyon belirtilerinin yılın belirli mevsimlerinde, genellikle sonbahar ve kış aylarında başlaması, diğer mevsimlerde ise semptomların ya tamamen geçmesi ya da bozukluk şiddetine erişmeyecek düzeye gerilemesidir. Bu doğal gidiş, sürecin güneş ışığı ile doğrudan ilişkili olduğuna en büyük delalettir. Bu durum, sadece 'kendini kötü hissetme' ile tanımlanmaz, günlük işlevselliği bozacak düzeyde bir klinik tablo ile seyreder." Prof. Dr. Belli, mevsimsel depresyonun, halk arasında daha çok 'kış depresyonu' veya 'kış hüznü' olarak bilindiğini de söyleyerek, "Çünkü vakaların büyük çoğunluğu sonbahar-kış aylarında görülür. Ancak mevsimsel depresyonun nadir de olsa 'yaz tipi' de bulunmaktadır" dedi.