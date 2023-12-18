Hamileler grip aşısı yaptırabilir mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, Grip mevsiminin başlaması ile birlikte anne adaylarına grip aşısı olmaları konusunda bilgilendirerek, anne adaylarının genellikle gebelik döneminde grip aşısı yaptırmaları hususunda güvenirliği sorguladıkları ve bu konuda tereddüt yaşadıklarına değindi.

"BEBEK ÜZERİNDE OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOK"

Gebelik döneminde grip aşısı yaptırmanın önemine vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, ''Grip aşısı canlı bir virüs aşısı değildir, bu nedenle gebelikte güvenle yapılabilir. Ayrıca bebek üzerinde olumsuz bir etkisi de yoktur. Tam aksine aşı sonrası anne kanında artan antikorlar anneyi koruduğu gibi bebeğe geçerek onun da gripten korunmasına yardımcı olur. Bu koruyucu etki doğum sonrası antikorların anne sütü ile bebeğe taşınması ile devam etmektedir. Grip aşısı yaptırarak hastalığa yakalanma ihtimalini minimale indirmek, hastalığa yakalansanız bile hastalığın daha hafif bir şekilde atlatılmasını sağlamak mümkündür" diye konuştu.

Dr. Yıldız, grip aşısının gebelik haftasından bağımsız olarak, gebeliğin her döneminde güvenle yapılabileceğine dikkat çekti. Gebeliğin ya da doğum zamanının grip mevsimine denk gelmesi durumda, anne adaylarına, grip aşısı yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu.