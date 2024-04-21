‘Hamileliğin ilk 5 haftasında kimyasal gebelik riskine dikkat edilmeli’

Tüp Bebek Tedavisi Uzmanı Opr. Dr. Muhterem Akdeniz, kimyasal gebelik hakkında açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Akdeniz, kimyasal gebeliğin, hamileliğin beşinci haftasından önce gerçekleşen bir erken dönem düşüğü olduğunu belirtti. Akdeniz, "Embriyo, oosit döllenmesini tamamlamış olmasına rağmen rahim içine tam olarak yerleşemez ve gelişimi durur. Bu duruma biyokimyasal gebelik denir" diye konuştu.

"GECİKMİŞ ADET DÖNEMİ İLE HEKİME BAŞVURUYORLAR"

Kimyasal gebeliği olan kadınların genellikle gecikmiş adet dönemi ve düşük HCG (insan koryonik gonadotropin) seviyeleri ile doktora başvurduklarını söyleyen Opr. Dr. Akdeniz, "Ayrıca karın bölgesinde kramp tarzı ağrılar, düşük seviyede pozitif sonuç veren gebelik testleri ve vajinal kanamalar da görülebilir. Ancak, bu kanamalar genellikle tutunma kanamaları ile benzerlik gösterir ve normal gebeliklerde olduğu gibi mide bulantısı, yorgunluk veya halsizlik gibi belirtiler görülmez. Kimyasal gebelikteki hormon seviyeleri genellikle düşüktür" şeklinde konuştu.

"35 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLAR DİKKATLİ TAKİP EDİLMELİ"

Kimyasal gebeliğin, genellikle kromozomal anormalliklerle ilişkili olduğunu ve yalnızca o dönemdeki anormallikleri kapsadığını belirten Opr. Dr. Akdeniz, "Bu yüzden kimyasal gebelikleri önlemek için özel bir tedbir alınması gerekmez. Ancak, 35 yaş ve üstü kadınlar, tiroit hastalığı, diyabet veya pıhtılaşma faktörleri gibi sağlık sorunları olan kadınlar ve polikistik over sendromu hastaları daha dikkatli bir şekilde takip edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"KİMYASAL GEBELİK DÜŞÜK OLARAK GÖRÜLMEZ"

Opr. Dr. Akdeniz, kimyasal gebeliğin düşük olarak kabul görülmediğine değinerek, şunları söyledi:

"Kimyasal gebelik, düşük olarak kabul edilmez ve gebelik testi pozitif çıkan bir kadının kanaması her zaman kimyasal gebelikle ilişkili olmayabilir. Kimyasal gebelik yaşayan kadınlarda düşük progesteron seviyeleri tespit edilmiştir. Bu nedenle, progesteron takviyesi gibi tedaviler kimyasal gebelikleri önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilir. Kimyasal gebelik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sağlıklı bir gebelik için uygun önlemleri almak için bir doktora başvurmanız önemlidir."