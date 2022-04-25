Hamilelik testi yediren inanılmaz sosyal medya akımı! Sebebi ise...

Pek çok TikTok videosu, komik, duygusal veya eğlenceli akımlara neden oluyor. Fakat herhangi bir mecranın olduğu gibi TikTok'ta da yayılan akımlar istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle yanlış bilgi içeren bazıları olabilir. Söz konusu eğilim ise oldukça büyük sonuçlara neden olabilir.
TİKTOK HAMİLELİK TESTİ TRENDİ NEDİR?
Bir kişinin hamilelik testini açarak içindeki bir tableti ortaya çıkardığı TikTok videosu, platformda büyük bir etki yarattı. Videoyu ilk yayınlayan kişi, plastik testin içine "acil doğum kontrol hapı" saklandığını belirten bir başlıkla paylaştı. Fakat bu doğru değil. Uzman Dr. Karan Rhan, kendi TikTok videosu ile böyle bir şeyin olmadığını dile getirdi.
NEDEN TEHLİKELİ?
Uzman doktor ve sosyal medya eğitimcisi Dr. Karan Rajan, hamilelik testi yapanların ve hamile kalmaktan kaçınmaya çalışanların içinde bulduğu tabletleri yememeleri gerektiği konusunda uyardı.
Hamilelik testi içerisinde bununa bu "sözde hapın" acil bir doğum kontrol hapı olmadığını, aksine ayakkabı ve çantalarda bulunan küçük silika paketlere benzer şekilde hamilelik testinin raf ömrünü uzatmak için kullanılan, nemi emerek uzun süreli kullanımını sağlayan bir kurutucu tablet olduğunu anlattı.
Üstelik bu haplar, insan tüketimi için oldukça toksik. Yiyenlerin ise acilen doktora gitmesi gerekiyor. Uzman doktorun "bunu yapma" başlıklı videosu ise yaklaşık bir milyon kez izlendi ve binlerce yorum ve yanıt aldı.
Birçok insan böyle bir uygulama ihtimalinin bile aptalca olduğunu söylese de arada uygulayanların da çıktığını bilmek, oldukça endişe verici. Bu nedenle ürünlerin kullanımında kullanma talimatlarının dışına çıkmamak büyük önem taşıyor.