Hamilelik testi yediren inanılmaz sosyal medya akımı! Sebebi ise...

Pek çok TikTok videosu, komik, duygusal veya eğlenceli akımlara neden oluyor. Fakat herhangi bir mecranın olduğu gibi TikTok'ta da yayılan akımlar istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle yanlış bilgi içeren bazıları olabilir. Söz konusu eğilim ise oldukça büyük sonuçlara neden olabilir.

TİKTOK HAMİLELİK TESTİ TRENDİ NEDİR?

Bir kişinin hamilelik testini açarak içindeki bir tableti ortaya çıkardığı TikTok videosu, platformda büyük bir etki yarattı. Videoyu ilk yayınlayan kişi, plastik testin içine "acil doğum kontrol hapı" saklandığını belirten bir başlıkla paylaştı. Fakat bu doğru değil. Uzman Dr. Karan Rhan, kendi TikTok videosu ile böyle bir şeyin olmadığını dile getirdi.