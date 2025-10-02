Hareketsizlik ölümcül boyutta: Karadeniz ve İstanbul alarm veriyor!

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), 'Dünya Kalp Günü' vesilesiyle "Sağlıkta Ortak Akıl – Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı" düzenledi. Kamu ve özel sektörden hekimler ve sağlık habercisi olarak bizler, aynı masada buluştuk.

YILDA 80 BİN KALP AMELİYATI Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı ve Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Sargın, "Senede 50 milyon kutu ilaç yazıyoruz. Yılda 70-80 bin kalp ameliyatı yapıyoruz. 3 milyon poliklinik hizmeti veriyoruz. İnsanların kalbine dokunuyoruz" dedi.

23 MİLYON İNSAN TARANDI

Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleri üzerinden yürüttüğü 'Kanser Tarama Programı'nın ilk sonuçlarını da paylaşan Doç. Dr. Sargın,"23 milyon insan tarandı. 5 milyon kronik hastalığı olan kişi tespit edildi. 3 kişiden birinin kronik hastalığı yani kalp- damar, diyabet, kanser gibi hastalıkları var. Ve 5 kişiden biri şimdiye kadar tansiyonu bile ölçtürmemiş. Bu 5 milyonun yarısı şekerini hiç ölçtürmemiş" dedi.