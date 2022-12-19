Hayallerini Everest’in tepesinde yakaladılar! Yaşlı çiftin aşkları sosyal medyanın gündemine oturdu

Binlerce yorum da gelen videoya insanlar, hem kendilerine ilham olduklarını hem de bu yaşlı çifte destek verdiklerini söyledikleri yorumlarda bulundular. "Yaşama sanatı" diyenler, çifte "şapka çıkarttıklarını" yazanlarla video giderek daha da fazla ilgi çekti.

Çiftin paylaştığı benzer başka bir videoda Thapa, zirvenin deniz seviyesinden 5.1816 km yükseklikte olması ve oksijenin aşırı derecede düşük olması nedeniyle bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Tepeye çıkmaları sağlayan ve videoyu çeken Thapa, çiftin oldukça cesur olduğunu ve özellikle kadının eşine büyük yardımda bulunduğunu dile getirdi.