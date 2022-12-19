Hayallerini Everest’in tepesinde yakaladılar! Yaşlı çiftin aşkları sosyal medyanın gündemine oturdu

Doğayı keşfetmek, yeni insanlar tanımak veya okyanusların dibini görmek… Milyonlarca insanın milyonlarca farklı hayali bulunuyor. Fakat yaşam, sorumluluklar, planlamaların akışı sebebiyle bu hayallere ulaşmayı ertelemeye veya vazgeçmeye neden oluyor. Hindistan'ın eyaletlerinden Maharashtra'dan bir çift, en büyük hayallerinden biri gerçekleştirmek için dünyanın en yüksek dağ zirvesi olan Everest Dağı'ndan tüm dünyaya bakmak ve yakından görmek için seyahat etti.
Andy Thapa'nın Instagram'da paylaştığı bir videoda, Everest'in tepesinde yaşlı bir çiftin arkalarında park halindeki bir helikopter olduğu görülüyor. Yaşlı kadın, elinde baston tutan kocasına yardım ediyor. İkisi de Everest'e sevgi dolu gözlerle bakıyor, sanki bir rüya gerçekleşmiş gibi.
Video her ne kadar 16 Ekim tarihinde paylaşılmış olsa da sosyal medya platformunda yüzbinlerce izlenme ve binlerce beğeni aldı. Herkesin hayallerine gitme fırsatını hatırlaması için bir ilham hikayesi olan bu adım, sosyal medya sayesinde tüm dünyadaki insanlara ulaşabiliyor.
Binlerce yorum da gelen videoya insanlar, hem kendilerine ilham olduklarını hem de bu yaşlı çifte destek verdiklerini söyledikleri yorumlarda bulundular. "Yaşama sanatı" diyenler, çifte "şapka çıkarttıklarını" yazanlarla video giderek daha da fazla ilgi çekti.
https://www.instagram.com/p/Cjxv7iMDUk9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
Çiftin paylaştığı benzer başka bir videoda Thapa, zirvenin deniz seviyesinden 5.1816 km yükseklikte olması ve oksijenin aşırı derecede düşük olması nedeniyle bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Tepeye çıkmaları sağlayan ve videoyu çeken Thapa, çiftin oldukça cesur olduğunu ve özellikle kadının eşine büyük yardımda bulunduğunu dile getirdi.
78 yaşındaki çift için bir dönüm noktası olan bu hikaye, hayatlarında yapmak istedikleri şeylerden yalnızca bir tanesi… Diğer hayallerinin peşinden gitmek için günlük hayatlarına devam ettiler.