Hepimiz 10 bin sanıyorduk! Uzmanlar sağlıklı kalmak için atılması gereken adım sayısını açıkladı

Elbette böbrek rahatsızlığı gibi özel durumlar hariç. Ancak bu görüşe karşı çıkanlar da var. Performans beslenme uzmanı Dr. Linia Patel, özellikle kadınlarda susuzlukla ilişkili birçok semptom gözlemlediğini söylüyor: Yorgunluk, kabızlık, beyin sisi, aşerme... Patel'e göre su tüketimi, özellikle kadın sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Tavsiyesi net: Günde 1,5-2 litre arası su.

EGZERSİZ SÜRESİ NE OLMALI?

Ulusal Sağlık Servisi NHS haftada en az 150 dakika egzersiz ve 2 kuvvet antrenmanı yapılmasını öneriyor. Gerçek hayatta bu hedef ne kadar uygulanabilir? Spor beslenme uzmanı Dr. Sinead Roberts bu konuda daha esnek: "Haftada bir kuvvet antrenmanı bile iyi bir başlangıçtır. Kurallar, bilge insanlara rehberlik eder." Roberts, sağlık alışkanlıklarını bir otoyola benzetiyor: "Ne kadar çok şey yaparsak yol o kadar genişler. Rotadan hafif sapmalar tolere edilebilir." Yani her hafta dört dörtlük bir performans sergileyemesek bile, istikrarlı olmak uzun vadede kazandırır.