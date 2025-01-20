Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yumurtaları buzdolabında saklarken buna dikkat...

Yumurtaların nasıl saklanması gerektiği konusunda yıllardır süren tartışmalar, uzmanların açıklamalarıyla netlik kazandı. Peki, yumurtalar buzdolabında mı saklanmalı yoksa serin bir dolap mı tercih edilmeli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 14:55 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlara göre yumurtaları saklamanın en iyi yolu, 20°C'nin altında sabit bir serinlikte tutmaktır. Ancak bu sadece sıcaklıkla ilgili değil; yumurtaları sık sık hareket ettirmek, farklı sıcaklıklara maruz bırakabilir ve bu da tazeliklerini etkileyebilir.

Eğer mutfağınızda sabit sıcaklığa sahip serin bir kiler varsa, yumurtalarınızı burada saklamak uygun olabilir. Ancak normal bir mutfak dolabında, yemek pişirme sırasında oluşan buhar ve ısı nedeniyle sıcaklık dalgalanmaları meydana gelebilir. Bu durum, yumurtaların bozulma riskini artırabilir. Bu nedenle, yumurtaları buzdolabında saklamak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.