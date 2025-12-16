Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Her 10 kişinin 8'inde görülüyor! Eğer süt içtikten sonra şişkinlik yaşıyorsanız...

Laktoz intoleransı, çocuklardan erişkinlere kadar geniş bir yaş grubunu etkileyen ve Türkiye’de düşündüğümüzden çok daha yaygın olan bir sağlık sorunudur. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, özellikle Akdeniz, Asya ve Afrika toplumlarında genetik laktoz intoleransı oranlarının yüksek olması nedeniyle daha belirgindir. Türkiye de bu yüksek sıklığa sahip ülkeler arasında yer almakta ve bu durum hem çocuk sağlığında hem de erişkin dönemde önemli klinik sonuçlara yol açmaktadır.

Prof. Dr. Vefik Arıca Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:38

TÜRKİYE VE DÜNYA VERİLERİ: HER 10 TÜRK'TEN 8'İ LAKTOZ İNTOLERANSI YAŞIYOR!

Bilimsel araştırmalar, dünya genelinde yetişkin nüfusta laktoz intoleransı oranlarının bölgelere göre ciddi farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır:

- Kuzey Avrupa ülkelerinde oran yalnızca %2–15 arasında seyrederken,

- Güney Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde bu oran %70–90'a kadar yükselmektedir.

- Japonya ve Çin, laktoz intoleransının en sık görüldüğü ülkeler arasındadır.



TÜRKİYE'DE LAKTOZ İNTOLERANSI PREVALANSI YAŞA GÖRE ARTIYOR, TÜRKİYE'NİN %80'İ SÜTÜ SİNDİREMİYOR!

Türkiye'de kendi yaptığım bilimsel çalışmamda (gaz sancısı şikayetleri olan bebeklerde laktaz enzimi desteği üzerine yaptığım iki merkezli çalışma), Türkiye Laktoz Haritası Alarm Veriyor! Türkiye'de laktoz malabsorpsiyonu oranları yaşla birlikte belirgin şekilde artıyor:

-3–6 yaş: %31

-7–9 yaş: %59

-10–12 yaş: %71

-Erişkinler: %70–85



Bu oranlar, Türkiye'nin Güney İtalya, Suriye, İran ve Orta Asya toplumlarına benzer şekilde yüksek laktoz intoleransı risk grubunda olduğunu gösteriyor.