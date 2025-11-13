Her şey dijital ortamda takip edilecek! Obezite tedavisinde akıllı sistem başlıyor!



HASTA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Artık obezite merkezleri yalnızca fiziki koşullarına göre değil, tedavi etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarı göstergeleri üzerinden de değerlendirilecek. Merkezlerin performansı 'yeterli', 'kısmen yeterli' veya 'yetersiz' olarak sınıflandırılacak.

'Kısmen yeterli' merkezler için iyileştirme planı zorunlu olurken, 'yetersiz' merkezlerin faaliyeti gerektiğinde durdurulabilecek. Bu sistemle hasta güvenliği, klinik kalite ve hesap verilebilirlik güçlendirilecek.





MULTİDİSİPLİNER EKİP

Her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner ekip bulundurulması zorunlu hale geldi.

Ayrıca tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu sistemle tedavi etkinliği dijital olarak takip edilecek, ulusal ölçekte karşılaştırılabilir klinik kalite verileri elde edilecek.