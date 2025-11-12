Her yıl binlerce kişiyi öldürüyor! Uzmanlardan zatürre uyarısı





Zatürrenin bakteri, virüs ve mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Çiçek, Kovid-19 pandemisi döneminde alt solunum yolu enfeksiyonlarının ölüm nedenleri arasında ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. Aşılama, sağlık hizmetlerine erişimde artış, farkındalık çalışmaları ve antibiyotik tedavilerindeki gelişmeler sayesinde pnömoniye bağlı ölümlerin yıllar içinde azaldığını da söyleyen Uzm. Dr. Çiçek, "Ancak DSÖ verileri hâlâ bu hastalığın dünyada önemli bir ölüm nedeni olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.





AŞILAMA HAYAT KURTARIYOR

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen ise pnömoniden korunmada aşının en etkili önlem olduğunu vurgulayarak, "Risk gruplarında pnömokok aşısının uygulanması büyük önem taşıyor.