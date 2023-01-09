İki vajinası olan kadın sosyal medyanın gündemine oturdu! "Neredeyse ölüyordum..."

TikTok'ta yayın yapan Scarlett (@neurodivergentdiaries1), yaşadığı şiddetli ağrıların ardından doktora gitti ve bu ağrılardan kurtulmak istediği için birçok yöntem denedi. İki yıl boyunca pek çok farklı tedaviye rağmen sonuçlar tamamen etkisiz kaldığında umudunu kaybetmek üzereydi.
"ÇOK RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"
Fakat hamile kaldıktan sonra büyük bir şok yaşadı. Doğum için acilen ameliyata girdiğinde doktorlar da hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. Ameliyat bittikten sonra, eşine yapılan açıklamada "çok riskli bir ameliyat" olduğu, bebeğin iyi olduğunu fakat yaşadıkları durumun sıradışı olduğu belirtildi.
Doktorlar, "hayatı boyunca iki vajinası olduğunu, vajinasını ikiye ayıran septumu (anatomide organ veya boşluğu kısımlara ayıran perde şeklinde ince bölme) olduğunu" belirtti.
"AMELİYAT SONRASINDA HER ŞEY NORMALE DÖNDÜ"
Ameliyat esnasında doktorlar, bu septum adı verilen bölmeyi çıkararak artık normal bir vajinaya kavuştuğunu anlattı. Her şeyin artık normale döndüğünü anlatan Scarlett, artık yaşadığı dayanılmaz ağrılardan da kurtulmuştu.
Yapılan ameliyatın gerçekten başarılı bir sonuç verdiğini anlatan Scarlett, bebeğini eğer doğal yollarla doğurmaya çalışmış olsaydı, kan kaybından ölebileceğini anlattı.
"NEREDEYSE BEBEĞİM DE BEN DE ÖLÜYORDUK"
Yaptığı açıklamada; "Neredeyse hem bebeğim hem de ben ölüyorduk. Ama bu operasyon sayesinde artık her şey normal. Artık ağrılarım yok. Her şey yolunda. Çok nadir görülen bir durum olması nedeniyle sizinle bu durumu paylaşmak istedim" diyerek binlerce insanın dikkatini çekti.
Kendisini destekleyen ve bu süreçten çıkabildiği için kendisine şans dileyen birçok insanın yanı sıra, yaşadığı bu durumun ilginçliğine inanamayan birçok yorum da aldı. Böyle bir şeyin olabileceğini bilmediğini söyleyen insanları aydınlatan Scarlett, yaşadıklarıyla diğer insanlara da bilinçli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.