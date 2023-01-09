İki vajinası olan kadın sosyal medyanın gündemine oturdu! "Neredeyse ölüyordum..."

TikTok'ta yayın yapan Scarlett (@neurodivergentdiaries1), yaşadığı şiddetli ağrıların ardından doktora gitti ve bu ağrılardan kurtulmak istediği için birçok yöntem denedi. İki yıl boyunca pek çok farklı tedaviye rağmen sonuçlar tamamen etkisiz kaldığında umudunu kaybetmek üzereydi.

"ÇOK RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

Fakat hamile kaldıktan sonra büyük bir şok yaşadı. Doğum için acilen ameliyata girdiğinde doktorlar da hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. Ameliyat bittikten sonra, eşine yapılan açıklamada "çok riskli bir ameliyat" olduğu, bebeğin iyi olduğunu fakat yaşadıkları durumun sıradışı olduğu belirtildi.

Doktorlar, "hayatı boyunca iki vajinası olduğunu, vajinasını ikiye ayıran septumu (anatomide organ veya boşluğu kısımlara ayıran perde şeklinde ince bölme) olduğunu" belirtti.