İlk kez deneyenler bile başarıyor! Fırında mükemmel yılbaşı hindisi

Herkese merhaba. Aslında senenin her zamanında ulaşabileceğimiz hindi eti, yeni yıl gelince daha sık rastladığımız bir gıda haline geliyor. Bütün hindi satışı özellikle bu zamanlarda artış gösteriyor. Senenin son gününde adı çok anılan; özenle marine edilip, fırında saatlerce pişirilen hindinin, sofraya geldiğinde yarattığı o ihtişamlı görünüm için bir yıl beklenir doğrusu! Eğer daha önce hiç hindi pişirmediyseniz, tavuk etinden çok daha zor pişirildiğini, aynı lezzete ulaşamadığını düşünebilirsiniz. O halde bu tarifi deneyin. Bayılacaksınız.



YILBAŞI HİNDİSİ

MALZEMELER

SALAMURA İŞLEMİ İÇİN:

2 lt. su

1.5 çay bardağı tuz

8 yemek kaşığı esmer şeker

2 adet limon

2 adet mandalina

8 diş sarımsak

2 adet chilli biberi

2 adet çubuk tarçın

3 dal taze biberiye

2 adet defne yaprağı

PİŞİRMEK İÇİN:

200 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet limon kabuğu rendesi

2 adet limonun suyu

6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

DOLDURMAK İÇİN:

Ortadan ikiye bölünmüş kuru soğan

Limon

Defne yaprağı

YAPILIŞI: Kaynayan suyun içine tuz, şeker, limon kabuğu rendesi ile limonun suyu, mandalina kabuğu rendesi ile suyunu ve diğer tüm malzemeyi ekliyoruz. Kaynattıktan sonra soğutuyoruz. Salamura sosunu bir kovaya döküp, temizlenmiş bütün hindiyi içine daldırıyoruz. 24 saat bekledikten sonra yıkıyoruz ve pişirmeye hazır hale getiriyoruz. Temizlenmiş hindinin içini kuru soğan, limon ve bir adet defne yaprağı ile dolduruyoruz. Pişirmek içinse tereyağını çeşnilendirip, hindi eti ile derisi arasındaki katmana masaj yaparak her tarafına gelecek şekilde iyice yayıyoruz. Diğer yandan pişerken derisinin yanmaması için, tereyağını çeşnilendirdiğimiz karışımdan aynı ölçüde hazırlıyoruz ve eritiyoruz. Bir tane gazlı bezi bu sosa iyice buladıktan sonra hindinin etrafını gazlı bezle örtüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iki saat pişirdikten sonra gazlı bezi çıkartıyoruz ve folyo ile kaplayıp bir saat daha pişiriyoruz. Bu arada yarım saatte bir hindiyi çıkartıp tepside biriken sosu üzerine döküyoruz ve hep yumuşak kalmasını sağlıyoruz.