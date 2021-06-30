İmkansız olduğunu mu düşünüyorsunuz? 555 gün boyunca kalpsiz yaşadı!

Michigan Üniversitesi'ndeki doktorların da inanılmaz bulduğu bir süreç yaşandı ve Larkin'in sırtına 13 kiloluk bir "yapay kalp" bağlandı. Üstelik bu cihaz, 555 gün boyunca Larkin'e bağlı kaldı.
"DUYGUSAL BİR HIZ TRENİ"
Larkin ise bu süreci Science Daily'ye açıklarken, hissettiklerinin duygusal bir hız treni gibi olduğunu ve iki hafta önce yaşadığı kalp naklinden sonra koşabileceğini bile hissettiğini belirtti. Ayrıca kendisine nakil yapan bağışçıya teşekkür eden Larkin, bağışçının ailesiyle de tanışmak istediğini söyledi.
Stan Larkin'in ağabeyi Dominique'ye de 2015'te bir nakil yapıldı. Kardeşlerde, en sağlıklı insanlara bile uyarı vermeden vurabilen bir tür kalp yetmezliği olan ailesel kardiyomiyopati vardı. Bu hastalık aynı zamanda sporculardaki ani ölümlerle de bağlantılı olarak değerlendiriliyor.
Ameliyatı gerçekleştiren kalp cerrahi doçenti Jonathan Haft, "Yoğun bakım ünitelerimizde ilk tanıştığımızda ikisi de çok ama çok hastaydı." "Onlara kalp nakli yaptırmak istedik ama yeterli zamanımız olduğunu düşünmedik. Sadece onların benzersiz anatomik durumlarında diğer teknolojilerin işe yaramayacağı bir şey var" diyerek sürecin zorluğunu açıkladı.
"KALBİNİ SIRT ÇANTASINDA TAŞIDI"
Geçici toplam yapay kalp, kalp her iki tarafta da başarısız çalıştığında kullanılıyor. Genellikle kalbin sadece bir tarafıyla ilgilenen normal kalp cihazlarının aksine, her ikisiyle de çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Çoğu zaman, insanların kalp nakli beklerken izlenebilmeleri için hastanede kalmaları gerekse de Larkin'in buna ihtiyacı yoktu. Bunun yerine, kalbini ayakta tutmak için sırt çantasına takabileceği taşınabilir bir cihaz kullandı.
Stan, 2016 yılında Michigan Üniversitesi Frankel Kardiyovasküler Merkezi basın toplantısında şunları söyledi: "Yapay kalp, beni şu anki kadar sağlıklı kılmak için hayatımı geri getirdi" dedi. Stan, aynı zamanda Ann Arbor News makalesinde şunları söyledi: "Temmuz ayında kızımın doğum gününü kutlamak için Michigan's Adventure'a gitmeye hazırım. Sanırım ondan daha çok eğleneceğim."
Fotoğraf kaynak: Michigan Medicine