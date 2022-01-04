İnanılmaz olay! 10 yıl boyunca internette “uzak ilişki” yaşadığı kişiyle tanışınca şoke oldu

10 yıl süre boyunca kadın bir akrabası tarafından kandırılan kadın, çevrimiçi ortamda uzun mesafeli bir ilişki yaşıyordu. Adının "Bobby" olduğunu iddia eden kişi, 2009 yılında Facebook üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini ve bir ilişki yaşamaya başladıklarını anlattı.

"GERÇEK HAYATTA İLİŞKİYİ NASIL YÜRÜTECEĞİME DAİR TAVSİYELERDE BULUNDU"

Kirat, Sunday Times'a verdiği demeçte, bu adamın aslında "Bobby" olmadığını aslında onun genç kuzeni Simran Bhogal olduğunu öğrendiğini söyledi. Gerçek hayatta ise Bhogal'ın, Kirat'a bu ilişkiyi nasıl yürütebileceğine dair tavsiyelerde bulunduğunu iddia etti. Hatta yaşadığı bu aldatmaca sırasında bir dönem Bobby'nin öldüğünü öğrendiğini, ileri tarihlerde ise bir "tanık koruma programı" ile yeniden ortaya çıktığını anlatıyor.

Bhogal'ın, tüm bu süre boyunca hiç var olmayan hikayeler ve hayatlar oluşturmak için 50 farklı çevrimiçi hesap açarak bu süreci yönettiği öğrenildi.

Kirat Assi, Avustralya'da yaşadığına inandığı "Bobby" ile hiç tanışmamıştı. Fakat bu tuhaf gerçeği öğrenmek için tuttuğu özel dedektif sonrasında tüm hikaye ortaya çıktı. Ardından Bhogal aleyhine mahkeme dışında karara bağlanan bir hukuk davası açtı.