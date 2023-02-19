İnsani yardımda en üst sırada! "Dünyanın en cömert ülkesi"

Depremin ardından, içinde acıyı hissetmeyen, yardım içini elini uzatmayan kalmadı bu topraklarda... Bu bize zor günlerde nasıl birlik olduğumuzu hatırlattı. Ama öyle bir gerçeklik vardı ki bu depremde, onu da hatırladık... Dünyanın dört bir yanından maddi, manevi, insan gücüyle yardıma koştu onlarca ülke... Çünkü Türkiye bu zamana kadar hep onların en zor günlerinde yanındaydı... Türkiye cömertliğinin, zor durumda olanın yardımına koşmanın karşılığını aldı... Her giden ekip, her gönderilen yardım bu minnete vurgu yapıyordu...

Bunlar lafta ifadeler de değil üstelik... Depremden hemen önce hazırlanan bir rapor açıklıyor bunu... İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu'na göre, ABD, 9 milyar 768 milyon dolar insani yardım sağlayarak, miktar bazında listenin başında yer alırken, Türkiye ise ikinci sırada yer aldı. Ancak Türkiye, 5 milyar 587 milyon dolarla gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım sağlayan ülke oldu.



Türkiye, miktar bazında 2013, 2014 ve 2015'te listede üçüncü, 2016 ve 2020'de ikinci, 2017, 2018 ve 2019'da da ilk sırada yer aldı. Türkiye, 2020 yılında da gayrisafi milli hasılasına oranla en çok yardım yapan ülke olarak kayıtlara geçti.

Üstelik raporda, Türkiye'nin topraklarında misafir ettiği Suriyeli sığınmacılara yönelik insani yardımlarının sıralamaya dahil edilmediği açıklandı.

Bizi biz yapan ve diğer topluluklardan ayıran en önemli özelliklerimizden birisi de yardımlaşma ve dayanışma duygusu...

Dışişleri Bakanlığının Türkiye´nin Uluslararası Acil İnsani Yardımları başlıklı raporundan da söz etmeden olmaz...

Raporda şu ifadelere yer veriliyor: