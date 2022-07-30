İş bulamama nedenine inanamayacaksınız! Yaşını tahmin etmek çok zor...

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan Mao Sheng, işverenlerin kendisinin yirmili yaşlarında olduğuna inanmadığı için iş bulmakta zorlandığını belirtti. Babasının felç geçirmesi, annesinin ise bir başkası ile evlenmesinin ardından geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu belirten genç adam, bu durumu nedeniyle iş bulamadığını sosyal medyada dikkat çeken bir videoyla anlattı.

Mao, videolardan birinde; birçok insanın gençleşmek konusunda büyük bir tutkuya sahipken, kendisi için bunun bir lanet gibi olduğunu söylüyor. Görünüşü nedeniyle ailesini geçindirmek için bir iş sahibi olmasının engellenmesi, hayatını zorlaştırıyor.

Ayrıca bazı işverenler, yaşı küçük görünen birini işe aldıklarında yetkililerin dikkatini çekebileceği için yaptırımlara yol açacağından endişe ettiklerini belirtiyor.

27 yaşında olmasına rağmen oldukça genç görünmesi nedeniyle işverenleri "çocuk olmadığına" ikna edemediği için iş bulamıyor. Özellikle fabrikalarda buldukları işlere başvuru yaparken potansiyel işverenler tarafından yaşı hakkında doğruyu söylediğine inanmadıkları için reddedildiğini dile getiriyor.

"BİRÇOK İNSAN ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ"

Mao, iş bulmakta karşılaştığı zorluklardan bahsettiği videoları yayınlamasının ardından tüm dünyada viral oldu. Ayrıca kameraya kimliğini gösteren Mao, yaşını ispatlamak için bu videolarda elinden geleni yapıyor.

İnsanlar, bu durumla ilgili üzüntülerini dile getiren yorumlar bırakırken aynı zamanda kendisine inanmayan insanlar da şüphelerini dile getirdi. Fakat Mao, tüm dünyada yaşadığı mağduriyetle gündeme geldi.

Mao'nun yaşadığı durum, Çin medyası tarafından geniş çapta dile getirildi ve genç görünümünün ardındaki olası biyolojik faktörler ile ilişkili çeşitli bilgiler verdi. Neyse ki Mao, bir kız arkadaş bulmayı ve sonunda evlenmeyi hayal ettiğini söyledikten sonra, kazandığı ün ile birlikte iş bulduğunu dile getirdi.

Ayrıca 28 Temmuz'da yayınladığı videoda, herkese kendisiyle ilgili yaşadıkları endişeleri için teşekkür ettiğini ve iş bulmasına yardımcı olduklarını belirtti.