İştahı kapatıyor vücuttaki fazla yağı yakıyor! Diyetisyen Hatice Nur Ege kilo vermenin sırrını açıkladı...

Tüm bu saydıklarımı bir uzman eşliğinde yapmanız hem daha doğru adımlar atmanızı, hem de durumu daha sağlıklı hale getirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki vücudumuz bir robot değildir, kilomuzda ve yağ oranımızda zaman zaman çeşitli dalgalanmalar veya düşüşler olabilir.Bu dalgalanmalar nedeniyle motivsyonumuzu kaybetmeyip yolumuza devam etmeliyiz

Günlük koşuşturma içerisinde çoğu zaman uykumuzu aksatıyor ve vücudumuzun ihtiyacı olan uykuyu yeterince alamıyor olabilirsiniz.Ancak metabolizmamızın iyi çalışması için , tüm vücut ve zihin sağlığımız için uyku çok önemlidir. Uykusuzluk hormonlarınızı direkt etkiler ve bu da iştahınızı artarak kilo almanıza sebep olabilir. 6-8 saatlik dinlendiren bir uyku zihni yeniler, bağışıklık sistemini güçlendirir, stresi düzenler ve hem cildin hem de zihnin yaşlanma sürecini geciktirir.

EGZERSİZ YAPMAK RUTİNİNİZ OLSUN

Vücudunuzu hareket ettirmek ve spor yapmak hem fiziksel hem de zihnen formda olmanız için çok önemlidir.

Her gün rahatlıkla yapabileceğiniz bir egzersizi rutin haline getirmenizi ve bu egzersizi her gün yapmanızı öneririm . Bu egzersizler sizi çok yoracak ya da zorlayacak hareketler yerine, her gün kolaylıkla yapabileceğiniz ve size kendinizi iyi hissettiren hareketlerden oluşabilir. Böylece her gün egzersizlerinizi yapmış olursunuz. Ayrıca tempolu yürüyüşler yaparak hem beden sağlığınıza katkı sunabilir hem de ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.