İştahı kapatıyor vücuttaki fazla yağı yakıyor! Diyetisyen Hatice Nur Ege kilo vermenin sırrını açıkladı...

EGZERSİZ YAPMAK RUTİNİNİZ OLSUN

Vücudunuzu hareket ettirmek ve spor yapmak hem fiziksel hem de zihnen formda olmanız için çok önemlidir.

Her gün rahatlıkla yapabileceğiniz bir egzersizi rutin haline getirmenizi ve bu egzersizi her gün yapmanızı öneririm . Bu egzersizler sizi çok yoracak ya da zorlayacak hareketler yerine, her gün kolaylıkla yapabileceğiniz ve size kendinizi iyi hissettiren hareketlerden oluşabilir. Böylece her gün egzersizlerinizi yapmış olursunuz. Ayrıca tempolu yürüyüşler yaparak hem beden sağlığınıza katkı sunabilir hem de ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.