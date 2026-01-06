İtalya rüzgarlarını sofranızda ağırlayın! Birbirinden lezzetli tarifler...

GÜVEÇTE PEYNİR

MALZEMELER

1 kalıp feta peynir

1 kase un

2 adet yumurta

FESLEĞENLİ DOMATES SOS İÇİN:

3 kg. domates

4 adet kesme şeker

Taze fesleğen

10 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Domates sosu yapmak için; öncelikle domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup iki-üç parçaya kesin. Büyük bir tencereye sıvı yağı alıp sarımsakları bir iki dakika kavurun. Üzerine domatesleri ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Ara sıra karıştırarak domatesler eriyene kadar yarım saat pişirin. Domatesler eriyip sulanınca kapağını açıp kaynatmaya devam edin. Bu arada sirke, şeker, tuz ve karabiberi ilave edin. Fesleğen yapraklarını ekleyin ve karıştırın. Kaynadıkça domatesin suyu azalacaktır ve kıvamı koyulaşacaktır. Ben 1.5 saat kaynattım, siz kendi tercihinize göre istediğiniz kadar kaynatabilirsiniz. Sos kıvam aldığında sıcağıyla blender ile domatesleri bir dakika karıştırın. Zaten iyice pişmiş olduğu için domatesler kolayca püre haline gelecektir. Sunum için: Kalınca bir dilim yağsız feta peynirini önce una, sonra yumurta sarısına bulayıp bir tavada arkasını ve önünü ızgara edin. Daha sonra, önceden hazırladığınız fesleğenli domates sosu ile birlikte ısıtılmış olan 180 derece fırına güveç içinde koyun ve yaklaşık 10 dakika pişirin.