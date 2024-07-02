Japonların uzun yaşam sırrı keşfedildi! Meğer bu 3 maddeyi uyguluyorlarmış...

5 DAKİKA EGZERSİZ YAP Görüşülen yaşlıların tamamı, bir asır önce ortaya çıkan, kolları, boynu ve ayakları hareket ettirerek yapılan hafif egzersizleri içeren "Radio Taiso" egzersizlerini uyguluyor.Huzurevlerindeki yaşlılar bile günde 5 dakikalarını bu egzersizlere ayırıyor ve hatta bazıları bu egzersizleri tekerlekli sandalyede otururken yapıyor."





HEDEF SEÇ VE MEŞGUL OL

Bir Japon atasözü şöyle der: "Sizi yüz yıl yaşatacak olan şey aktif olmaktır." Okinawalılar bunu, kendilerini hayatın anlamına derinlemesine odaklanmaya teşvik eden bir hedef anlamına gelen "ikigai"yi bulduklarında başardılar. "Ikegai" basit olarak şöyle bir cümleye çevrilebilir: "Mutluluk her zaman meşguldür.