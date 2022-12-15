Kabus görmek bu hastalığın erken belirtisi! Bilim insanları yıllar süren araştırma sonucunu açıkladı

Birmingham Üniversitesi İnsan Beyin Sağlığı Merkezi'nden Dr. Abidemi Otaiku, huzursuzluk veren rüyalar ve kabusların bunama riski ve bilişsel gerileme ile bağlantılı olabileceğini belirtti. Bunamanın sessiz ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle kabusların erken dönemde ortaya çıkan belirti olması hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceği umudunu artırdı.
ÇALIŞMA BAŞLANGICINDA KATILIMCILARIN HİÇBİRİNDE BUNAMA YOKTU
Çalışmada, ABD'de yaşları 35 ile 64 arasında değişen 600'den fazla yetişkin erkek ve kadın ile 79 yaş ve üstü 2.600 yetişkin dahil olmak üzere üç toplum temelli grubun verilerini inceledi. Çalışma başlangıcında katılımcıların hiçbirinde bunama söz konusu değildi. Genç katılımcılar 9 yıl, orta yaşlı katılımcılar 5 yıl takip edildi.
KRİTİK SORU: NE SIKLIKLA RÜYA GÖRÜYORSUNUZ?
2002 ile 2012 yılları arasında, katılımcılara 'Ne sıklıkla rüya görüyorsunuz?' sorusunu içeren bir dizi soru soruldu. Anketin tamamlamasıyla veri toplandı. Verilerin analizi, daha sık kabus gören katılımcıların bilişsel gerileme geliştirme ve bunama teşhisi konma olasılığının daha yüksek olup olmadığını bulmayı amaçladı.
KÖTÜ RÜYA GÖREN KİŞİLERDE DEMANS RİSKİ...
Sonuçlar, haftada bir kez kötü rüyalar gören orta yaşlı kişilerin (35-64) sonraki 10 yıl içinde bilişsel gerileme yaşama olasılığının dört kat, yaşlı insanlara demans teşhisi konma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.
Çalışma, bu bağlantının erkekler için kadınlardan çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Örneğin, haftalık olarak kabus gören yaşlı erkeklerin demans geliştirme olasılığı, hiç kötü rüya görmeyen yaşlı erkeklere göre beş kat daha fazlaydı. Ancak kadınlarda riskteki artış yarı yarıya daha azdı.
KABUSLARIN KÖKENİNDE HASTALIKLAR VAR
Araştırmacılar şimdi genç insanlarda görülen kabusların gelecekteki demans riskini önceden haber verip vermediğini araştıracaklar. Rüyaları ne sıklıkta hatırladığımız ve ne kadar canlı oldukları da demans riskinin işaretleri olarak kullanılabilir. EEG (elektroensefalografi) ve MRI (manyetik rezonans görüntüleme) kullanan araştırmacılar, hem sağlıklı insanlarda hem de bunama hastalarında görülen kötü rüyaların kökeninde ne olabileceğini araştırmayı planlıyorlar.