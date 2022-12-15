Kabus görmek bu hastalığın erken belirtisi! Bilim insanları yıllar süren araştırma sonucunu açıkladı

KÖTÜ RÜYA GÖREN KİŞİLERDE DEMANS RİSKİ... Sonuçlar, haftada bir kez kötü rüyalar gören orta yaşlı kişilerin (35-64) sonraki 10 yıl içinde bilişsel gerileme yaşama olasılığının dört kat, yaşlı insanlara demans teşhisi konma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Çalışma, bu bağlantının erkekler için kadınlardan çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Örneğin, haftalık olarak kabus gören yaşlı erkeklerin demans geliştirme olasılığı, hiç kötü rüya görmeyen yaşlı erkeklere göre beş kat daha fazlaydı. Ancak kadınlarda riskteki artış yarı yarıya daha azdı.