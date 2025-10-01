Kadınlarda akciğer kanseri tehlikesi büyüyor! Profesör uyardı: "Önümüzdeki 10 yıl içinde..."

KADINLARDA EĞİTİM YÜKSELDİKÇE KULLANIM ARTIYOR Prof. Dr. Ergüder, sigara tiryakiliğinin kadınlarda eğitim ve statü yükseldikçe arttığına dikkat çekerek, "Erkeklerde ise tam tersi. Eğitim ve statü yükseldikçe sigara içme oranları düşüyor. Sigara endüstrisi 'kadınlara özgürlük, kadın hakları' diyerek birçok kampanya başlattı. Bunun sonucunda özellikle 2013 yılından sonra Türkiye'de kadınlarda sigara içme oranı çok artmaya başladı" dedi.



'FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALIRIZ'

Bir yandan Türkiye'de sigara içme oranları artarken, bir yandan da endüstrinin yeni bir ürünü piyasaya sokmaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Ergüder, "Bu da elektronik ve sıvı sigaralar. Bu ürünlerin Türkiye'deki satışları yasak. Bununla ilgili çok sıkı kanunlarımız var ama kaçak yollarla giriyorlar piyasaya. Zaten Türkiye'de genç kadınlarda sigara içme oranları artıyor. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum önümüzdeki 10 yıl içinde kadınlar arasında da bir akciğer kanseri salgını ortaya çıkacaktır" dedi.