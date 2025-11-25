Kahvaltı sofralarının yeni yıldızı! Bu böreği deneyen bir daha vazgeçemiyor

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hem pratik hem de son derece lezzetli börek tariflerine yer veriyoruz.

SODALI

MALZEMELER

5 adet yufka

1 su bardağı süt

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

1 şişe soda

İÇİNE:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gr. kıyma

3 adet orta boy soğan

Maydanoz

Karabiber

Tuz

ÜZERİNE:

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: İnce kıyılmış soğanı yağda kavuruyoruz. Kıymayı ekledikten sonra suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Baharat, maydanoz ve tuzu ilave edip, biraz karıştırıp ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Süt, maden suyu ve sıvı yağı bir kapta iyice karıştırıyoruz. Yufkayı şekildeki gibi serip, karışımdan sürüyoruz. Yarım daire şeklinde katlayıp bu kısıma da karışımdan sürüyoruz. Kıymalı harçtan uzun kısıma koyarak rulo şeklinde katlıyoruz. Dört eşit parçaya bölüp, yağlanmış ya da kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Diğer yufkalara da aynı işlemi uyguluyoruz. Kaşık yardımıyla kalan sosu her birinin üzerine döküyoruz. Tepsiyi buzdolabına kaldırıp, 2 saat kadar bekletiyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

KAYGANA

MALZEMELER

KREP İÇİN:

1.5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet yumurta

İÇ HARCI İÇİN:

Peynir

Maydanoz

Kaşar peyniri

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: İlk olarak kreplerimizi hazırlayalım. Öncelikle uygun bir karıştırma kabı içerisine un, süt, su ve tuzu ekleyerek hiç topak kalmayacak şekilde güzelce karıştıralım. Ardından yumurtaları ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Ocağa aldığımız tavayı çok az sıvı yağ ya da tereyağı ile yağlayarak kızdıralım. Hazırladığımız hamurdan 1 kepçe kadar tavamıza dökerek hamurumuzu tavanın tamamına yayalım. Krep hamurumuzun alt tarafı kızarmaya başladığında spatula yardımı ile ters çevirelim ve diğer tarafını da güzelce pişirelim. Her iki tarafı da güzelce kızaran krebimizi tabağa alalım ve hamurumuz bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. İç harcı için; ince ince kıydığımız maydanozları peynirle karıştıralım. Tuz oranını, kullandığınız peynirin tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız kreplerin ortasına önce 1 dilim kaşar peyniri ve 1 kaşık peynirli maydanozlu iç harçtan koyarak katlayalım. Diğer kreplerimizi de aynı şekilde hazırlayalım. Tavamızı hafifçe yağlayalım ve kızdıralım. Ardından katladığımız böreklerimizi tavamıza alalım ve iki tarafını da kızartalım.

YUMOŞ



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

3-4 orta boy patates

1 çay bardağı beyaz peynir

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet orta boy rendelenmiş soğan

Maydanoz

2–2.5 su bardağı un

Tuz

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın. 3 yumurtayı tuz ile özdeşleşene kadar çırpın. Sıvı yağ, süt, rendelenmiş soğan, kaşar peyniri ve yoğurdu da ilave edip çırpmaya devam edin. Baharatları ekleyin. Un ve kabartma tozunu yavaş yavaş eleyerek karışıma ekleyin. Doğradığınız patatesleri de ekleyip iyice karıştırın. Son olarak doğradığınız maydanozları ve beyaz peyniri ilave edip, tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış tepsiye dökün.Üzerine dilerseniz bolca susam ve çörek otu serpip önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 50 dakika pişirin.