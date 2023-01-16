Kahvaltıda bu besinden uzak durun! Sindirim sistemini mahvediyor...

Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, sağlıksız kahvaltının birey üzerindeki etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Kahvaltının günün en önemli öğünlerinin başında geldiğini dile getiren Uzm. Dyt. Uka, "Günümüzde birçok insan ya kahvaltı öğününü atlamakta ya da sağlıksız kahvaltı yapmaktadır. Sabah iştahsızlığı, geç uyanma, kahvaltı hazırlamak için yeterli zamanın olmaması, yorgunluk, kahvaltı yapmayan kişilerin genel sebepleri olarak sıralanabilir. Uyandığınızda bir saat içinde kahvaltı yapmanız, vücudunuzun güne başlaması ve metabolizmanızın çalışmasını sağlar. Kahvaltı, uzun saatler boyunca aç kalmış vücudun, gün içinde daha aktif olması için sağlığımız açısından son derece önemli bir öğündür. Açık bir zihin için beynin ihtiyacı olan enerjiyi zamanında alması günü daha zinde geçirmenizi sağlar. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Gün içinde kendinizi daha dinamik ve mutlu hissetmenizi sağlar. Algılama güçlüğü ve dikkat eksikliğini önler" diye konuştu.

İYİ BİR KAHVALTININ OLMAZSA OLMAZLAR

İyi bir kahvaltının nasıl olması gerektiğine değinen Uka, "Kahvaltıda protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanması çok önemlidir. Yeterli ve dengeli besinlerden oluşan bir kahvaltı tüketildiğinde vücudumuzda sürekli bir enerji üretimi sağlanmaktadır. Kahvaltı öğününde mutlaka protein, rafine edilmemiş tahıl ve taze sebze ve meyve tüketmelisiniz. Örneğin; yumurta, yağsız / az yağlı peynir, zeytin, tam tahıllı kahvaltılık yulaf veya tam tahıllı ekmek çeşitleri, fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler, mevsimine uygun taze sebzeler kahvaltı sofralarınızda yer almalıdır. Eğer sabah 7'de kalkıyorsanız 9'a dek, 11'de uyanıyorsanız öğleden sonra 1'e dek kahvaltı etmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

KAHVALTIDA KAÇINILMASI GEREKEN BESİNLER

Kahvaltıda yediklerimizin vücudunuza giren ilk besinler olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Uka, "Vitamin, mineral ve bitkisel besinler açısından zengin olmalıdırlar" dedi.

Uzm. Dyt. Uka, sabah kahvaltısında uzak durulması gereken besinleri şöyle sıraladı:

Yapay meyve suları: Bu içecekler fazlasıyla şeker, yapay tatlandırıcılar ve yapay renklerle yapılmış ürünlerdir. Böyle bir kombinasyonun sağlığımız için zararlıdır. Kan şekeri seviyesini yükseltebilecekleri için pastörize edilmiş meyve suları da vücut tarafından iyi karşılanmamaktır. Eğer gerçekten meyve suyu içmek istiyorsanız, en iyisi kendi meyvelerinizle kendi meyve suyunuzu yapmaktır. Ancak unutmamakta fayda var ki, taze sıkılmış meyve sularında bolca meyve şekeri olan fruktoz bulunmaktadır. Fazla fruktoz tüketimi yağlanmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla, kahvaltıda meyve suları yerine meyvenin kendisini tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır.