Kahvaltıda bu besini yiyenler çok daha hızlı yağ yakıyor! Günde sadece 1 adet tüketmeniz yeterli...







BOZUK YUMURTA NASIL ANLAŞILIR?

Taze bir yumurta, kabuğu tamamen sağlam ve sert şekildedir. İçi şeffaf ve sarısı yuvarlak renge sahiptir. Ancak bazen yumurtalar bozulabilir veya çürüyebilir. Bozuk yumurtanın tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle tüketiciler bozuk yumurta nasıl anlaşılır sorusuna cevap arar. Bozuk bir yumurtayı tespit etmenin bazı yolları vardır. İlk olarak kabuğunda çatlak veya kırık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yumurta kabuğunda çatlak veya kırık varsa bakterilerin yumurtanın içine girmesi mümkündür.



Hassas bir kahvaltılık ürünü olan yumurta tüketilmeden önce bozuk yumurta ne yapar sorusuna cevap verilmelidir. Yumurtanın sağlığı, tüketildiği şekle de bağlıdır. Pişirirken ve saklarken hijyen kurallarına uygun olmak çok önemli. Yumurtaları buzdolabında saklamalı ve pişirmeden önce yıkamamalısınız. Yumurtayı tamamen pişirmek ve çiğ veya yarı pişmiş yumurta tüketmekten kaçınmak da önemli. Yumurtaların bozulmasının nedeni genellikle bakteri üremesi ve büyümesidir. Oda sıcaklığında bakterilerin çoğalması hızlanır ve yumurtanın daha çabuk bozulmasına neden olur.

Tüketiciler yumurta bozuk mu nasıl anlaşılır sorusunun cevabını sıklıkla araştırıyor. Yumurtaların tarihini kontrol etmek için bir başka yöntem de koklamaktır. Taze bir yumurta hafif kokar ve rahatsız edici kokusu yoktur. Bozuk yumurta keskin ve kötü bir kokuya sahiptir. Yumurtayı kontrol etmek için son yöntem kırmaktır. Kabuğunu kırdığınızda sarısı ve beyazını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Taze bir yumurtanın sarısı yuvarlak, beyazı ise sıvıdır. Bozuk bir yumurtanın ise sarısı yayılmış, beyazı ise yoğun bir şekilde toplanmış olabilir. Ayrıca kırılmış bir yumurtanın içinde bir leke veya kan görürseniz bu da bozuk bir yumurtanın belirtileri olabilir. Yumurtaların tarihlerini kontrol etmek aynı zamanda taze ve sağlıklı yumurtalar seçmek için de önemlidir.