Kanser hastası annesi ve ablası dışarı çıkabilsin diye keşfetti! Güneş koruyuculu dezenfektanın mucidi

EYLÜL AYINDA SERİ ÜRETİME BAŞLANACAK

Ailesinin bir sorunundan yola çıktığını ve onlara faydalı olmak isterken bambaşka bir ürün ortaya çıkardığı için mutlu olduğunu belirten Ümit Babacan, "Geliştirdiğimiz ürün hem zararlı güneş ışınlarına karşı cildi koruyor, hem de doğal yağlarla cildi besliyor. Aynı zamanda dezenfekte de ediyor. Bu şekilde piyasada benzer ürün yok. Akdeniz Üniversitesi ve TÜBİTAK destekli bu projede ürünün patenti de alındı. Seri üretim için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaptık. Lisansların verilmesinin ardından eylül ya da ekim ayı gibi seri üretim başlayacak" dedi.