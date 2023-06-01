Kanser hastası annesi ve ablası dışarı çıkabilsin diye keşfetti! Güneş koruyuculu dezenfektanın mucidi

Antalya'da yaşayan Ümit Babacan'ın annesi Adile ve ablası Özlem Babacan, meme kanserine yakalandı. Tedavi sürecinde hijyene dikkat etmesi gereken anne- kız, çoğunlukla dezenfektan ve benzeri kimyasallar kullanmak zorunda kaldı.
Adile ve Özlem Babacan'ın bir süre sonra dezenfektanlara karşı alerjileri olduğu tespit edildi. Anne- kız, vücutlarında kızarıklık ve hassasiyet oluşması nedeniyle alternatif arayışına girdi. Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu ve aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde mikrobiyoloji yüksek lisansı alan Babacan, annesi ve ablası için dezenfektan üzerine çalışmaya başladı.
GÜNEŞ IŞINLARINDAN DA KORUYAN DEZENFEKTAN GELİŞTİRDİ
Akdeniz bölgesinde güneşli gün sayısının fazla olması nedeniyle dezenfektanın güneşe karşı koruyucu özelliğinin de olması gerektiği için çalışmalarına bu yönde hız veren Babacan, siyez buğdayını incelemeye aldı. Buğdaydaki UV koruyucu asidi alan Babacan, bunu doğal bitki yağlarıyla birleştirdi. Özellikle karanfil, tarçın ve lavantanın dezenfekte edici yapılarının da kullanılmasıyla geliştirilen dezenfektan, laboratuvar aşamasından başarıyla geçip bilimsel makalede yer aldı.