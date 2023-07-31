Kara kedilerin uğursuzluğu nereden geliyor? Aslında gerçek çok farklıymış…

Kara kedilerin diğer kedilerden daha uğursuzluğuna dair yaygın inanışın çıkması aslında ilginç bir hikayeye dayanıyor.
ANTİK ÇAĞLARDA KARA KEDİLER İLGİ GÖRMEKTEYDİ
Bugün bize şaşırtıcı gelse de eski tarihlerdeki kayıtlar, kara kedilerin aslında olumlu bir algıya sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle eski Mısırlılar kedilere saygı duymaktaydı ve kara kediler onlar için daha farklı bir yere sahipti.
Kötülüklere ve ölüme karşı koruyucu bir görevi olduğu düşünülen kara kediler zaman zaman mumyalanarak sahipleriyle birlikte bile gömülmüşlerdir. Bu inanç ise uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Romalılar da kara kedileri iyi şans sembolü olarak görmeye devam etmişlerdir. Hatta MS 1. yüzyılın başlarına kadar, yaptıkları yolculukların güvenli geçmesini sağlamak için gemilerde yanlarına bile alırlardı. Ancak bu kara kedilerin şans getirdiğine inanmalarının yanı sıra gemilerdeki kemirgenleri de yakalamaları amacından kaynaklanıyor olabilir.
ORTA ÇAĞ'DA BU DÜŞÜNCE DEĞİŞİYOR
Peki kara kedilerin itibarına ne oldu ve neden bir anda uğursuz kabul edilmeye başlandılar? Cevap Orta Çağ'da yatıyor.
MS 3. ve 6. yüzyıllar arasında Batı Avrupa'da artan Kelt ve Cermen inanç sistemleri kara kedilerin kötü bir güç olduğu inancının da kabul görmesine neden oldu. Özellikle, on dördüncü yüzyılın ortalarında Avrupa'da ortaya çıkan ve on yıl içinde kıtadaki insanların üçte birinden fazlasını öldüren veba salgını, kara kediler hakkında çok sayıda batıl inancın da ortaya atılmasına neden oldu. Birçok kişi, kedilerin vebayı evlere ve kasabalara taşıdığına inanıyordu.
KARA KEDİLERİN KÖTÜ ŞÖHRETİ YAYILIYOR
Ardından kısa süre sonra kara kediler cadılarla ilişkilendirildi. Bu nedenle halkın korktuğu ve uğursuzluk getirdiğine inanılan bir sembol halini aldılar. Yolda yürürken bir kara kedi görmenin bile başlarına kötü bir şey geleceğinin işareti olduğuna inanmaya başladılar.
Bu görüşler, yalnızca cadı çılgınlığının Avrupa ve Kuzey Amerika'da en yoğun olduğu ve 300.000'den fazla sözde cadının mahkum edilip idam edildiği on altıncı ve onyedinci yüzyıllarda yoğunlaştı.
MODERN GÖRÜŞLER ORTAYA ÇIKIYOR
Sonunda, cadı çılgınlığında olduğu gibi, kara kedileri çevreleyen hurafeler de Bilimsel Devrim ile azaldı ve Aydınlanma on sekizinci yüzyılda hız kazandı. Kara kedilerin uğursuz olduğuna dair inanç günümüze kadar ulaşsa da artık olumlu imgeler de görülmeye başlandı. Örneğin kedi mamalarının üzerinde bile kara kediler kullanılabiliyor