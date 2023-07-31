Kara kedilerin uğursuzluğu nereden geliyor? Aslında gerçek çok farklıymış…

Bugün bize şaşırtıcı gelse de eski tarihlerdeki kayıtlar, kara kedilerin aslında olumlu bir algıya sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle eski Mısırlılar kedilere saygı duymaktaydı ve kara kediler onlar için daha farklı bir yere sahipti.

Kötülüklere ve ölüme karşı koruyucu bir görevi olduğu düşünülen kara kediler zaman zaman mumyalanarak sahipleriyle birlikte bile gömülmüşlerdir. Bu inanç ise uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Romalılar da kara kedileri iyi şans sembolü olarak görmeye devam etmişlerdir. Hatta MS 1. yüzyılın başlarına kadar, yaptıkları yolculukların güvenli geçmesini sağlamak için gemilerde yanlarına bile alırlardı. Ancak bu kara kedilerin şans getirdiğine inanmalarının yanı sıra gemilerdeki kemirgenleri de yakalamaları amacından kaynaklanıyor olabilir.