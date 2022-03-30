Karaciğer hastalıklarını tetikliyor

Karaciğerin, vücuda zararlı olabilecek toksik maddeleri temizleyebilen ve kendini yenileyebilen mucizevi bir organ olduğu ancak düzenli ve uzun süreli alkol tüketiminde karaciğerin kapasitesinin sınırlı kaldığı ve hastalık oluşma riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Öksüzoğlu, gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülen alkolik karaciğer hastalığının yaygın bir sorun olarak karşılarına çıktığını kaydetti.

Alkollü içeceğin çeşidi ile karaciğer hastalığı arasında bir ilişki bulunmadığını belirten Öksüzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişinin aldığı alkol miktarı ve kullanım süresi hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir etken olarak yer alıyor. Ayrıca cinsiyet, genetik faktörler, tütün kullanımı, eşlik eden hepatit B, hepatit C, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı, kilo fazlalığı gibi faktörler de rol oynuyor. Orta miktar olarak kabul edilen günde 10 ile 80 miligram arasında alkol kullananların yüzde 35-40'ında yağlı karaciğer gelişiyor. Yoğun alkol tüketenlerin yüzde 20-25'inde hepatit ve siroz gelişiyor. Alkolik hepatitin gelişmesi için günde en az 30-40 gram alkol tüketilmesi gerektiği biliniyor. Günde 80 gramdan fazla alkol tüketmek alkole bağlı hepatitin şiddetini artırıyor. Doz artıkça siroz gelişme riski de kesinlikle artıyor. Erkeklerde günde 60 gram, kadınlarda ise 20 gramdan fazla alkol tüketmek siroz gelişme riskini belirgin olarak yükseltiyor."

Öksüzoğlu, alkolün karaciğeri nasıl etkilediğini ilişkin olarak, "Karaciğer ve mide bağırsak sisteminin alkolü parçalayıp metabolize ediyor. Alkol tüketiminde glukoz üretimi ve yağ asidi yıkımı azalıyor. Hücrelerde zehirli moleküller, reaktif oksijen tipleri oluşuyor, karaciğer hücreleri hasarlanıp iltihaplanıyor ve fibroz-yara dokusu oluşumu başlıyor. Bu süreç sonucu karaciğer işlevini yitirebiliyor ve siroz oluşabiliyor." ifadelerini kullandı.