Karın şişkinliği ve gaz sıkışmasını engellemek sanıldığından daha kolay! Tek yapmanız gereken...

Maalesef şişkinlik çoğumuzun sorunu ve çok etkili tedavi yöntemleri henüz yok. Yine de rahatlamamızı sağlayabilecek birçok çözüm mevcut. Hepimizin vücudunda gaz, kaçınılmaz olarak var ve genelde sorun yaratmaz. Zorluk gaz miktarının artmasında ve artan gazın tahliye edilememesi durumumda ortaya çıkar. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata gazdan şikayetçi olanlara önerilerde bulundu.

Kalan kısmın yaklaşık yarısı sindirim sırasında ortaya çıkan gaz, diğer yarısı ise bağırsak bakterilerinin ürettiği gazdır. Gazın artması öncelikle mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açar.

Sistemde oluşan fazla hava organların duvarlarında gerilmeye yol açar ki, uyarılan sinir uçları sayesinde karın ağrısı, düzensiz tuvalete çıkma, sık geğirme, kontrolsüz yellenme, nefes darlığı, çarpıntı gibi fonksiyonel bozukluklar otaya çıkmaya başlar. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata gazdan şikayetçi olanlara önerilerde bulundu.

Şişkinlik ise karın ağrısına, kapladığı hacimle nefes darlığına çok daha ilerlerse kalp de çarpıntılara yol açabilir. Vücudumuz tüm aksaklıklarda kendisini korumak üzere programlanmıştır.

Fazla gazı atmak için sık yellenme, sık geğirme kaçınılmazdır, ötesinde vücut için yararlıdır, sorunun büyümesini engeller

BASİT ÖNLEMLERLE GAZ ŞİKAYETİNİ AZALTIN

Şişkinlik oluşmaması için öcelikle yuttuğumuz havayı azaltmalıyız.Yemekleri yavaş yemek çok önemli, hızlı yediğimizde çok hava yutulması kaçınılmazdır. Önemli bir nokta da yemek yerken konuşmamaktır,konuştukça hava yutulur.