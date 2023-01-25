Karıncalar kanseri koklayarak tespit edebiliyorlar! Bilim insanlarından şaşırtan açıklama geldi

Birkaç kanser türünün idrar kokusunu değiştirdiği bilimsel olarak daha önce kanıtlandı. Fakat uzmanlar, daha ilginç bir veri olarak ilk kez karıncaların kokuyu algılama yeteneğine sahip olduğunu keşfetti.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayınlanan bulgularında, bu canlıların, hastalardaki kanserleri tespit etmek için önemli bir yol haritası çizebilecekleri ve uygun maliyetli bir seçenek olabileceği belirtildi.