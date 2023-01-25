Karıncalar kanseri koklayarak tespit edebiliyorlar! Bilim insanlarından şaşırtan açıklama geldi

Birkaç kanser türünün idrar kokusunu değiştirdiği bilimsel olarak daha önce kanıtlandı. Fakat uzmanlar, daha ilginç bir veri olarak ilk kez karıncaların kokuyu algılama yeteneğine sahip olduğunu keşfetti.
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayınlanan bulgularında, bu canlıların, hastalardaki kanserleri tespit etmek için önemli bir yol haritası çizebilecekleri ve uygun maliyetli bir seçenek olabileceği belirtildi.
"BİYODEDEKTÖR OLARAK KULLANILABİLİR"
Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışma yazarı Profesör Patrizia d'Ettorre; karıncaların, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabileceğini belirtti.
"Eğitmek kolay, hızlı öğreniyorlar, çok verimliler ve pahalı değil" açıklamasında bulunan Profesör Patrizia d'Ettorre bu araştırmanın, karıncaların laboratuvarda büyüyen insan kanser hücrelerini "koklayabildiklerini" gösterdikleri bir önceki çalışmaya dayandığını dile getirdi.
"ÜÇ DENEMEDEN SONRA TÜMÖRÜ KOKLAYABİLDİLER"
Mevcut çalışma için araştırmacılar, Formica fusca olarak bilinen türlere ait 70 karıncayı tümörlü ve tümörsüz farelerden alınan idrar örneklerine maruz bıraktılar.
Üç denemeden sonra karıncalar, sağlıklı farelerin idrar kokusu ile tümörlü farelerinki arasındaki farkı gösterebildi. Araştırmacılar, bunun nedeninin karıncaların çok hassas bir koku alma sistemine sahip olmaları olduğunu belirtti.
Prof d'Ettorre; karıncaları belirli bir kokuyu (tümörü) bir ödülle ilişkilendirmek için çağrışımsal öğrenme ile eğittiklerini ve çok az denemeden sonra ilişkiyi öğrendiklerini dile getirdi.
"VERİMLİLİKLERİ VE GÜVENİLİRLİKLERİ ŞAŞIRTTI"
Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdıklarını belirten d'Ettorre; sonraki adımın bir parçası olarak araştırmacıların, karıncaların aynı şeyi insan idrarı için de yapıp yapamayacağı üzerinde çalışacaklarını söyledi.
Önceki araştırmalar, köpeklerin bu şekilde eğitildikten sonra idrarı koklayarak kanseri tespit edebildiğini göstermişti.