Karşınızdaki sizi dinliyor mu? Cevabı göz kırpmasında saklı!





BEYİN FONKSİYONLARINI ÖLÇMEK İÇİN YENİ BİR ARAÇ

Daha önceki araştırmalar zihinsel çabayı ölçmek için genellikle göz bebeği büyümesini (pupillometri) kullanıyordu. Ancak bu yeni çalışma, göz kırpma sıklığının bilişsel yükü ölçmek için çok daha basit ve etkili bir yöntem olabileceğini gösteriyor. Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mickael Deroche durumu şöyle özetliyor: "Göz kırpmak hem görsel hem de işitsel bilgi kaybıyla ilişkilidir. Önemli bir bilgi geleceğini sezdiğimizde göz kırpmayı baskılamamızın nedeni muhtemelen budur."





SARIMSAK, AĞIZ GARGARALARINDAN DAHA ETKİLİ

Yeni bir bilimsel araştırma, sarımsak özütünün ağız sağlığında 'altın standart' kabul edilen kimyasal içeriklerle yarışabileceğini, üstelik antibiyotik direnci riskini de azaltabileceğini ortaya koydu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, sarımsağın bakterilerle savaşma yeteneğini inceleyen kapsamlı bir çalışma yayımladı. Hakemli bilimsel dergi Journal of Herbal Medicine'de yer alan sonuçlara göre, sarımsak özütü içeren gargaralar, diş çürümelerinin ana sorumlusu olan Mutans Streptococci bakterisini yok etmede, günümüzde kullanılan klorheksidin bazlı gargaralardan daha etkili.