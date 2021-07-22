Kavun nasıl seçilir? İşte en iyi kavunu seçmenin yolu

Kavun seçmek için birkaç püf noktası bulunuyor. Bu sayede pazarda veya manavda istediğiniz kavunu saniyeler içinde bulabileceksiniz. Kavunun yapısına, rengine veya hacmine göre karar verebileceğiniz bu seçim sürecinde aklınızın karışmaması için size en iyi ipuçlarını derledik. İşte kavun seçmenin pratik yolu...

KABUĞUNA DOKUNUN

Kavunun dış yüzeyine dokunmak seçim aşamasındaki en önemli noktalardan biri. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmaması gereken kavun, en iyi olgunluk işaretini kabuğunun sertlik düzeyine göre veriyor. Örneğin; çok sert kabuğa sahip bir kavun, daha olgunlaşmamış olduğunu gösterir. Fakat çok yumuşak bir kavun ise zamanının geçmesi nedeniyle tadı yeterince olmayacaktır. Bu nedenle sert yerine hafif yumuşak kavunlar, en iyi olgunluk derecesine sahip kavunlar olarak bilinir.

AĞIRLIĞINA DİKKAT EDİN

Sahip olduğu boyuta göre daha ağır hissetmesi gereken kavun, elinize aldığınızda oldukça hafif geliyorsa bu yeterince tatlı olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle kavunu seçerken özellikle hacmine dikkat etmek önemlidir. Boyutuna göre ağır olan kavunlar, daha fazla şeker barındırdığı için tatlı kavun çıkma ihtimali çok daha yüksektir.