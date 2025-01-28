Kendi sesimizi duymak bizi neden rahatsız eder? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

Eğer sesinizi bir kayıtta duyduğunuzda şok ve dehşet içinde irkildiyseniz, bunun aslında bir nedeni olduğunu bilmek ilginizi çekebilir.

Konuşurken kendi sesimizi duymamıza rağmen, bunu bir kayıttan veya videodan dinlediğimizde genelde çok rahatsız oluruz.

Peki kendimizi bir kayıttan dinlemek neden bizi bu kadar garip hissettiriyor?