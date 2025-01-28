Kendi sesimizi duymak bizi neden rahatsız eder? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

Eğer sesinizi bir kayıtta duyduğunuzda şok ve dehşet içinde irkildiyseniz, bunun aslında bir nedeni olduğunu bilmek ilginizi çekebilir.
Konuşurken kendi sesimizi duymamıza rağmen, bunu bir kayıttan veya videodan dinlediğimizde genelde çok rahatsız oluruz.
Peki kendimizi bir kayıttan dinlemek neden bizi bu kadar garip hissettiriyor?
ARDINDAKİ NEDEN BUYMUŞ
Aslında bu, hava iletimi ile kemik iletimi arasındaki farkla ilgili.
Konuştuğumuzda, elbette kendi sesimizi duyarız, ancak bir kayıtta dinlediğimizden farklı duyulur. Bunun nedeni, konuşurken gürültüyü hem kulaklarımızdaki ve kafatasımızdaki minik kemiklerdeki titreşimler hem de havadaki titreşimler aracılığıyla duymamızdır.
Tokyo Üniversitesi, konuşmadığımızda ve sadece sesimizi bir videodan dinlediğimizde, yalnızca havadan gelen sesi duyduğumuzu açıkladı.
Bu yüzden sesimiz bize tanıdık gelir ama aynı zamanda yüksek sesle konuştuğumuzdan da farklıdır.
Kemik yoluyla iletilen ses daha düşük frekanslar üretirken, hava yoluyla iletilen gürültü biraz daha yüksektir. Biz de her zaman duyduğumuzdan farklı şekilde gelen bu sese alışkın olmadığımız için bize rahatsız edici gelir.
Psikolog Dr. Silke Paulmann, şunları söyledi: "Sanırım düşündüğümüzden daha tiz bir sesle ses çıkarmamız, içsel beklentilerimizi karşılamadığı için bizi şaşırtıyor; sesimiz kimliğimizi oluşturmada büyük bir rol oynuyor ve sanırım hiç kimse aslında düşündüğünüz kişi olmadığınızı fark etmekten hoşlanmıyor."
SESİMİZİ DUYMANIN HOŞUMUZA GİTMEMESİNİN BİR NEDENİ DAHA VAR
Buna ek olarak psikologlar Phil Holzemann ve Clyde Rousey tarafından 1966 yılında yapılan bir araştırmada da, sesimizin kayıtta hoşumuza gitmemesinin bir nedenini daha ortaya koydu.
Bunun nedeni, sesimizi teybe kaydettiğimizde, aslında gizlemeye çalıştığımız üzüntü veya kaygı gibi nitelikleri 'seste yansıtması' olabilir.
Nörobilimci Marc Pell, "Davranışlarımızın geri kalanından ayrı, izole edilmiş sesimizi duyduğumuzda, tıpkı diğer insanların seslerine yaptığımız gibi, kendi sesimizi de otomatik olarak değerlendirme sürecinden geçebiliriz" diyor.
"Ardından bizim sesimize dair kendi izlenimlerimizi, diğer insanların bizi sosyal olarak nasıl değerlendirdiğiyle karşılaştırıyoruz ve bu da birçok insanın, oluşturdukları izlenimlerin yansıtmak istedikleri sosyal özelliklerle uyuşmaması nedeniyle, seslerinden rahatsız olmalarına veya memnuniyetsizlik duymalarına yol açıyor."