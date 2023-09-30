Kendini sevmek, kendini kabullenmekle başlar

Kendini sevmek, kişinin kendini olduğu her haliyle kabul etmesi, kendine karşı kibar olması, saygılı davranması, kendini ruhsal anlamda beslemesi anlamına gelmektedir. Kendini sevmek, kişinin kendisi ile ilgili düşündükleri ve hissettikleriyle ilişkilidir...

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 30.09.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 10:57 PAYLAŞ ABONE OL

Kişinin kendi özünü sevmesinin altında kendimizle kurduğumuz iletişim, kendimiz hakkında hissettiklerimiz yatmaktadır. Kişi kendisiyle pozitif bir iletişim kurduğunda genellikle kendisi ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olur. Tabii ki kendini seven insanlar sürekli olumlu düşünmezler. Bu durum gerçekçi olmamakla birlikte yaşanıyorsa da yoğun şekilde duyguların bastırıldığı anlamına gelmektedir. Burada bahsettiğim, kişinin olumsuz durumlar yaşasa da çıkardığı dersler sonucunda kendini sevmeye devam edebilmesidir. Örneğin iş yerinde yaptığı bir hatadan dolayı başına kötü bir şey gelen kişi bu durum sonucunda öfkeli ve üzüntülü hissedebilir. Önemli olan tüm bu negatif yaşantılara ve duygulara rağmen kişinin kendini olduğu her haliyle kabul edebilmesi ve sevebilmesidir. Çok sevdiğiniz bir dostunuzu hayal edin. Diyelim ki sizi gerçekten çok öfkelendirecek bir davranışta bulundu. Ona öfkeli olman ona olan sevgini azaltır mı? Ona öfke duyuyorsun diye onu artık daha mı az seversin? Her iki soruya da cevabın elbette hayır. Bu durumların sonunda ona olan sevgin ona belirli bir süre sonra bağışlayıcı davranmana neden olacağı için ona eskisi gibi pozitif bir şekilde davranmaya devam edersin. İşte kendini olduğu haliyle kabul etmek ve sevmek de buna benzerdir. Başkalarını hatalarına ve olumsuzluklarına karşı sevebiliyorsan kendini de bu şekilde sevebilirsin demektir.

Adım adım kendini sevme süreci



Kendi kendine yetebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek.

Yaşanılan olumsuz deneyimlerde kendini affedebilmek

Sınırlarını belirlemek ve başkasının o sınırlara girmesini engellemek.

Kendi sağlığını ve rahatlığını yaşamdaki ilk öncelik olarak görmek.

Sosyal çevreni olumlu ve destekleyici kişilerle doldurmak.

Gerekli olduğunda insanlardan yardım isteyebilmek.

Duyguları bastırmaktan ziyade sağlıklı bir şekilde ifade edilmesine destek vermek.

Kişinin kendisiyle olan ilişkisinde kendisine pozitif bir tutum geliştirmesi.

Sağlıklı düşünüp sağlıklı kararlar alabilmek.

Güçlü yönlerini bilmek güçsüz yönleri de geliştirmek için çabalamak.

Kendine her konuda güven duymak.

Hissedilen her duyguya önem vermek.

Hayatta verilen çabanın, emeğinin farkında olmak.

Kendinden beklediklerinin gerçekçi olması.

Kendini kusurlarınla, eksikliklerinle yani olduğun halinle kabul edebilmek.

Bazen başarılı olduğunda bazen de nedensiz şekilde kendini ödüllendirerek.

Hayattaki ilgi alanlarının ve hedeflerinin sürekli halde peşinde giderek.

Gerek olduğunda kendini bazı alanlarda deneyip zorlayarak.

Sadece kendi düşündüklerin, yaptıkların ve hissettiklerinden sorumlu olduğunu bilerek.



Pozitif pozitifi çeker



İnsanlar yaşamlarında neyi hak ettiklerini düşünüyorlarsa yaşamda kendine o tür durumları çeker. Eğer ki kendinizi sevmiyor ve sürekli eleştiriyorsanız hayatınıza alacak olduğunuz kişi de size bu şekilde davranacaktır. Hayatımıza girecek olan partnerler bizim seçimimiz yolu ile hayatımıza girmektedir.