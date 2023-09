Kendini sevmek, kendini kabullenmekle başlar

Kişinin kendi özünü sevmesinin altında kendimizle kurduğumuz iletişim, kendimiz hakkında hissettiklerimiz yatmaktadır. Kişi kendisiyle pozitif bir iletişim kurduğunda genellikle kendisi ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olur. Tabii ki kendini seven insanlar sürekli olumlu düşünmezler. Bu durum gerçekçi olmamakla birlikte yaşanıyorsa da yoğun şekilde duyguların bastırıldığı anlamına gelmektedir. Burada bahsettiğim, kişinin olumsuz durumlar yaşasa da çıkardığı dersler sonucunda kendini sevmeye devam edebilmesidir. Örneğin iş yerinde yaptığı bir hatadan dolayı başına kötü bir şey gelen kişi bu durum sonucunda öfkeli ve üzüntülü hissedebilir. Önemli olan tüm bu negatif yaşantılara ve duygulara rağmen kişinin kendini olduğu her haliyle kabul edebilmesi ve sevebilmesidir. Çok sevdiğiniz bir dostunuzu hayal edin. Diyelim ki sizi gerçekten çok öfkelendirecek bir davranışta bulundu. Ona öfkeli olman ona olan sevgini azaltır mı? Ona öfke duyuyorsun diye onu artık daha mı az seversin? Her iki soruya da cevabın elbette hayır. Bu durumların sonunda ona olan sevgin ona belirli bir süre sonra bağışlayıcı davranmana neden olacağı için ona eskisi gibi pozitif bir şekilde davranmaya devam edersin. İşte kendini olduğu haliyle kabul etmek ve sevmek de buna benzerdir. Başkalarını hatalarına ve olumsuzluklarına karşı sevebiliyorsan kendini de bu şekilde sevebilirsin demektir.