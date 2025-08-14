Kilo almamızın en büyük nedeni! Uzmanlar uyardı: "Farkında olmadan 20 küp şeker tüketiyorsunuz"





AYRAN İÇİN

Anne köftesi yoğuran TBV Başkanı Timur Erk, hamburger ve benzeri yeni beslenme şeklindeki ürünlerin içinde trans yağ ve bol şeker olduğunu, bunlarla birlikte de nişasta bazlı gazlı içecek tüketildiğini söyledi. İnsanların eski doğal beslenmenin özlemini çektiğini aktaran Erk, yeni tarz beslenmedeki yiyeceklerin tüketilmesi durumunda mümkün olduğunca az tuzlu ve az yağlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak. "Ürünlerde mümkün olduğu kadar az soslar kullanılmalı. İçecek olarak ayran içebilirsiniz. Yine, bunların yanında ev yapımı kurabiye tüketilebilir. Sağlık açısından kimyasallardan, katkı maddelerinden arındırılmış bir yemek yapılırsa, annemin zamanında yapıldığı gibi çok daha sağlıklı beslenmiş olacağız" dedi.





BİR HAMBURGER MENÜDE 20 KÜP ŞEKER VAR

En çok tüketilen fast food ürünlerinden olan bir hamburger menü ile 1,5 çay bardağı yağ, ortalama 20 küp şeker tüketilirken, karşısına konulacak alternatifte bu oranın yarım çay bardağı yağ ile 1-2 küp şeker olarak hazırlandığını söyleyen TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, 'Anne mutfağı'nı önerdi. Dyt. Aydın "Dışarıdan alınan bir hamburger menüde 20 küp şeker ve bir su bardağına yakın yağ var. Hamburgerin yanında gelen sosların içinde de çok fazla şeker ve yağ var" dedi.