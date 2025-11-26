Kış boyu hasta olmayın! Bu çay tarifleri bağışıklığınızı roket gibi uçuruyor

Son günlerde hepimiz, vücudumuzun bağışıklık sistemi ya zayıflamaya başlarsa diye korkuyoruz. Koronavirüs, grip, nezle gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle yaşıyoruz. Vücut direncinin düşmesi yaraların daha yavaş iyileşmesine, doku iltihaplanmalarına, kaslarda zayıflamalara ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Tam bu noktada devreye giren kış çayları, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı etkin bir koruma sistemi sağlar. Her bitki çayı bileşeninin doğal yapısı birbirinden farklıdır. Bazı bitki çayları aşırı demlendiğinde acılaşır ve bazıları da suda beklediğinde fazlaca şişer. Doğru demleme teknikleri ve doğru miktarda karıştırılan bitkiler ile bağışıklık güçlendirici ilaç etkisine sahip kış çayları elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

GÜL ÇAYI

MALZEMELER

4 yemek kaşığı gül yaprağı

1 yemek kaşığı limon otu

1 adet tarçın çubuğu

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

1/2 çay kaşığı limon kabuğu

4 su bardağı su

Buz (eğer soğuk yapacaksanız)

Bal (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4 su bardağı suda kaynatıp servis edin.

OTLU ÇAY

MALZEMELER

2-3 dal ısırgan otu

2 adet taze nane

1 tarçın çubuğu

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4-5 dakika boyunca kaynatın.

SOĞUK ALGINLIĞI ÇAYI

MALZEMELER

Yarım elma

Yarım portakal

Yarım limon

Yarım ayva

1 çubuk tarçın

4-5 karanfil

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Bal hariç bütün malzemeler, kabuklu bir şekilde iri iri kesilip tarçın ve karanfille birlikte bir miktar suda kaynatılır. Kaynayınca bardağa süzülüp bir tatlı kaşığı balla içilir.