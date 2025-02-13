Kışı hastalanmadan geçirmenin yolu! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin...

Kışın, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar da artıyor. Soğuk havaların etkisiyle bağışıklık sistemi de savunmasız kalabiliyor. Güçlü bir bağışıklık için uzmanlar, “Renkli sebze ve meyveleri bol bol tüketin, zerdeçal ve zencefili sofranızdan eksik etmeyin, kış depresyonu için ise muz tüketin” önerisinde bulunuyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:16 PAYLAŞ ABONE OL

Kışın bir yandan soğuk ve karlı havalar, bir yandan da kapalı ortamlara daha fazla maruz kalmak, iç ve dış ortamlardaki sıcaklık değişimleri gibi nedenler üst solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen İrem Aksoy, "Bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için dengeli ve mevsimine uygun beslenme tarzı benimsemek oldukça önemlidir" dedi. Bu dönemde en çok merak edilenin hangi besinin bağışıklık için önemli olduğunu söyleyen Dyt. Aksoy, bakın hangi önerilerde bulundu…

C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini açısından zengin besinleri sofranızdan eksik etmemenin altını çizen Dyt. Aksoy, "Portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi narenciyeler, kivi, kuşburnu çayı, renkli biberler ve maydanoz gibi besinleri kış aylarında mutlaka tüketmelisiniz. C vitamininin iyi kaynakları olan bu besinler, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için faydalıdır" dedi.