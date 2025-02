Kışı hastalanmadan geçirmenin yolu! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin...

C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini açısından zengin besinleri sofranızdan eksik etmemenin altını çizen Dyt. Aksoy, "Portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi narenciyeler, kivi, kuşburnu çayı, renkli biberler ve maydanoz gibi besinleri kış aylarında mutlaka tüketmelisiniz. C vitamininin iyi kaynakları olan bu besinler, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için faydalıdır" dedi.