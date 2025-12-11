Kışın en çok aranan tarifleri! Bağışıklığı uçuran çorba

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; buz gibi günlere yakışan, içinizi ısıtacak ve şifa olacak üç orijinal çorba tarifi ile karşınızdayım. Malum, havalar soğumaya başladı, grip her yerde kol geziyor. Çorbada benim de bir tutam tuzum bulunsun diyerek, tam hasta çorbası diye adlandırabileceğimiz lezzette kış çorbaları hazırladım.