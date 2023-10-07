Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte erkeklerin en sık söylediği yalanlar...



Bırak ev dağınık kalsın, bu kadar yorulma ben mutfağı toplarım. (Asla kadının isteği şekilde toplanmaz)

Ölene kadar hep yanında olacağım ne olursa olsun.

Sen yeter ki iste, senin için her şeyi yaparım.

Seni herhangi bir koşul olmadan seviyorum.

Bir şey almana, yapmana hiç gerek yok senin hatırlaman yeter.

Seni sürekli sevdiğimi söylememe gerek mi var kaç yıldır birlikteyiz seni ne kadar çok sevdiğimi artık bilmiyor musun?

KADIN VE ERKEKLERİN SÖYLEDİĞİ YALANLAR



Aklımda senden başka hiç kimse yok: Daha sık erkeklerin başvurduğu beyaz yalanalardan biri. Bu yalanı söylenmekteki amaç da partnerin kendisinden bu konuda şüphe duymasını engellemek ve kendine bu konuda inandırmaya çalışmaktır.

Benden daha da iyilerini hak ediyorsun: Bu söz söyleniş anlamı itibari ile kişiye kendini çok değerli hissettirse de aslında alt mesajında benden daha iyisini asla bulamazsın mesajını vermektedir. Bu kelime ayrılığa çok yakın zamanlarda da sıkça kullanılır. Ayrılmak isteyen kişi bunu bir bahane olarak öne sürüp o kişiden daha kolay ayrılabilir.

Seni gördüğüm ilk andaki gibi seviyorum, asla değişmedi: Aslında bu sözün söylenirkenki tek amacı karşıdakine sevgiyi ikna etmeye çalışmak ve bu konudaki şüpheleri kısa sürede yok edebilecek bir müdahale şekli bulmaya çalışmaktandır. Partnerin yok olduğuna inandığı sevginin kaybolmadığına dair ortaya güçlü bir kanıt sunmaya çalışmaktır.

Sana karşı asla yalan söylemedim hep dürüst oldum: Bunu söylerken kişi aslında karşıdakinin vicdanına dokunmaya çalışıp kendisine yalan söylenmesini engellemeye çalışmaktır.

Sen benim ilk ve son aşık olduğumsun: İlişkide bir sorun olacağı hissedildiği anlarda bu kelimeye daha çok başvurulmaktadır. Bu yalanı söylerkenki amaç mevcut huzurun devamını sağlamak ve huzursuzluğun çıkmasını engellemeye çalışmaktır.