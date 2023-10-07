Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte erkeklerin en sık söylediği yalanlar...

İlişkiler de evlilik de, elbette belirli bir süre sonra belirli yıpranmalara uğrar ve dönüşümler geçirir. İlişkide dönüşüm gösteren bu duygular, tutku ve aşkın azalmasıyla birlikte araya 'beyaz yalanlar' dediğimiz kavramı da ilişkinin içine dahil etmeye başlar. Beyaz yalanlar aslında ilişkinin zarar görmemesi amacıyla söylenmeye çalışsa da genellikle ilişkiye kalıcı hasarlar verme riskini her zaman taşırlar. Bu hafta erkeklerin ve kadınların söylediği yalanlara bakalım. Elbette her iki cinsin de söylediği benzer yalanlar var, bunları da gözardı etmeyeceğiz.
ERKEKLERİN EN SIK SÖYLEDİĞİ YALANLAR
Gerçekten şarjım bitti, yoksa neden seni aramayayım.
Senin sevdiğin her şeyi, ben daha çok severim.
Bak cidden ben de bu akşam seninle dışarı çıkmayı çok isterdim ama bugün işyeri çok yoğundu. Yorgun ve halsizim!
Aramışsın, yazmışsın ama inan telefonu hiç elime alamadım.
Gözüm senden başka bir kadını asla görmez, ben kimseye bakmıyorum.
Annemi çok nadiren arıyorum yanına çok fazla gitmiyorum.
Akşam yemeğinde olmayacağım işyerinde toplantımız olacak.
Seninle birlikte bu iş gezisine gidebilmeyi çok isterdim ama maalesef şirket kabul etmiyor.
Seni her halinle seviyorum. Kilo alsan da kilo versen de.
Telefonda sosyal medyada takılmıyorum haberleri takip ediyorum.
Seni tamamen içimden geldiği gibi hiçbir koşul olmadan seviyorum.
Uzun yıllardır birlikteyiz elbette heyecanımız eskisi gibi değil ama bu aşkımızın olgunlaştığının göstergesi.
Ben zaten sana çok fazla güveniyorum ama erkeklere güvenmiyorum.
İşler çok yoğun olduğundan ötürü sana zaman ayıramıyorum yoksa hep aklımdasın.
Bırak ev dağınık kalsın, bu kadar yorulma ben mutfağı toplarım. (Asla kadının isteği şekilde toplanmaz)
Ölene kadar hep yanında olacağım ne olursa olsun.
Sen yeter ki iste, senin için her şeyi yaparım.
Seni herhangi bir koşul olmadan seviyorum.
Bir şey almana, yapmana hiç gerek yok senin hatırlaman yeter.
Seni sürekli sevdiğimi söylememe gerek mi var kaç yıldır birlikteyiz seni ne kadar çok sevdiğimi artık bilmiyor musun?
KADIN VE ERKEKLERİN SÖYLEDİĞİ YALANLAR
Aklımda senden başka hiç kimse yok: Daha sık erkeklerin başvurduğu beyaz yalanalardan biri. Bu yalanı söylenmekteki amaç da partnerin kendisinden bu konuda şüphe duymasını engellemek ve kendine bu konuda inandırmaya çalışmaktır.
Benden daha da iyilerini hak ediyorsun: Bu söz söyleniş anlamı itibari ile kişiye kendini çok değerli hissettirse de aslında alt mesajında benden daha iyisini asla bulamazsın mesajını vermektedir. Bu kelime ayrılığa çok yakın zamanlarda da sıkça kullanılır. Ayrılmak isteyen kişi bunu bir bahane olarak öne sürüp o kişiden daha kolay ayrılabilir.
Seni gördüğüm ilk andaki gibi seviyorum, asla değişmedi: Aslında bu sözün söylenirkenki tek amacı karşıdakine sevgiyi ikna etmeye çalışmak ve bu konudaki şüpheleri kısa sürede yok edebilecek bir müdahale şekli bulmaya çalışmaktandır. Partnerin yok olduğuna inandığı sevginin kaybolmadığına dair ortaya güçlü bir kanıt sunmaya çalışmaktır.
Sana karşı asla yalan söylemedim hep dürüst oldum: Bunu söylerken kişi aslında karşıdakinin vicdanına dokunmaya çalışıp kendisine yalan söylenmesini engellemeye çalışmaktır.
Sen benim ilk ve son aşık olduğumsun: İlişkide bir sorun olacağı hissedildiği anlarda bu kelimeye daha çok başvurulmaktadır. Bu yalanı söylerkenki amaç mevcut huzurun devamını sağlamak ve huzursuzluğun çıkmasını engellemeye çalışmaktır.
Sen benim her zaman ilk önceliğimsin: Bu mevcut ilişkinin sorunsuz devam etmesi isteği ile kadınlar ver erkekler tarafından en fazla kullanılan yalanlardan biridir. Ancak bu sözün söylenmesinin zaten bir önemi yoktur bu sözü duyan kişi zaten söyleyenin önceliği olup olmadığının farkındadır. Bu kelime kullanılıyorsa ortada zaten problem vardır. Kişi bunu söyleyerek sorunu çözmeyi ve aradaki güven bağını onarmaya çabalamaktadır.
Ben söyledikten sonra yapmanın hiçbir faydası yok: Bu yalanı daha çok kadınlar kullanılır. Bunu söyleyen kişi karşıdakinin aklını okuyup ona göre davranmasını bekler. Ama bu durum mümkün değildir.
Benim param tabi ki senin de paran: Her ne kadar iyi niyetle söylenmeye çalışsa da aslına bunu söyleyen kişi cümlenin alt mesajında karşıdakine de para kazanma konusunda teşvik etmeye çalışmaktadır.
Biz ne olursa olsun ayrılamayız, bizi hiç kimse ayıramaz: Denilse de ayrılıklarda en çok üçüncü kişilerin erkeğin veya kadının ailesi, arkadaşları gibi faktörlerin etkisinin yüksek olduğu görülmüştür.
Ben seni her halinle beğeniyorum. Ev halinle de çok güzelsin: Denilse de aslında kişi bunu yaparak partnerinin sosyalleşmesini ve çekici olmasını engellemeye çalışmaktadır.
KADINLARIN EN SIK SÖYLEDİĞİ YALANLAR
Çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Birçok iş yaptım yemek yapmaya vaktim kalmadı. (Bunun arkasından da genellikle dışarıdan söyleyelim veya dışarıdan yiyelim mi söylemi gelir.)
Bu aralar ailemle hiç konuşamadım, görüşemedim. (Oysa kesinlikle o gün bile 2-3 kez konuşulmuştur)
Bugün çok yoruldum çok başım ağrıyor ve halsizim. (Cinsen birlikteliği ötelemek adına en çok kullanılanlardandır.)
Yaptığım alışverişin hepsini bana annem aldı. Kendimden harcamadım ki.
Bu gece mükemmeldin. (Cinselliğe dair yalanlardan)
Aaaa aradığını ve yazdığını görmedim ki.
Arkadaşım aradı çok kötü bir durumdaymış onu yalnız bırakamam onunla buluşmam gerek.
Anneni çok seviyorum.
Yüzümde hiç estetik müdahale yok asla da yaptırmam ben doğallıktan yanayım.
HUZURSUZLUK ÇIKMASIN DİYE DİYE...
Görüldüğü gibi kadınlar da erkekler de ilişkilerinde sıkça yalana başvurabiliyorlar. Fakat konuşulması gereken en önemli konu ilişkide artık yalana başvurulmaya başlandıysa burada ciddi bir iletişim ve güven sorunun başladığı dikkate alınmalıdır. İlişkilerde yaşanan sorunlar yeter ki o an huzursuzluk çıkmasın şeklinde türlü yollara başvurulup sorunlar ötelendikçe ilişki aslında kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır.
İlişkilerde yalana başvurulmaya başlandığı an dikkate alınmalıdır. Aynı zarar gören bir eşyayı yeniden temin etmek ve boyamak gibi ilişkilere de yalan dahil edip ilişkiyi yıpratmaya başlamadan ilişki yeni bir bakıma alınmalıdır. Evliliğin veya ilişkinin kaybedilen duygularını anlamalı ve onları yeni heyecan ve duygularla güncellemelisiniz.