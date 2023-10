Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte erkeklerin en sık söylediği yalanlar...

Bırak ev dağınık kalsın, bu kadar yorulma ben mutfağı toplarım. (Asla kadının isteği şekilde toplanmaz) Ölene kadar hep yanında olacağım ne olursa olsun. Sen yeter ki iste, senin için her şeyi yaparım. Seni herhangi bir koşul olmadan seviyorum. Bir şey almana, yapmana hiç gerek yok senin hatırlaman yeter. Seni sürekli sevdiğimi söylememe gerek mi var kaç yıldır birlikteyiz seni ne kadar çok sevdiğimi artık bilmiyor musun?

Sen benim her zaman ilk önceliğimsin: Bu mevcut ilişkinin sorunsuz devam etmesi isteği ile kadınlar ver erkekler tarafından en fazla kullanılan yalanlardan biridir. Ancak bu sözün söylenmesinin zaten bir önemi yoktur bu sözü duyan kişi zaten söyleyenin önceliği olup olmadığının farkındadır. Bu kelime kullanılıyorsa ortada zaten problem vardır. Kişi bunu söyleyerek sorunu çözmeyi ve aradaki güven bağını onarmaya çabalamaktadır.

Ben söyledikten sonra yapmanın hiçbir faydası yok: Bu yalanı daha çok kadınlar kullanılır. Bunu söyleyen kişi karşıdakinin aklını okuyup ona göre davranmasını bekler. Ama bu durum mümkün değildir.

Benim param tabi ki senin de paran: Her ne kadar iyi niyetle söylenmeye çalışsa da aslına bunu söyleyen kişi cümlenin alt mesajında karşıdakine de para kazanma konusunda teşvik etmeye çalışmaktadır.

Biz ne olursa olsun ayrılamayız, bizi hiç kimse ayıramaz: Denilse de ayrılıklarda en çok üçüncü kişilerin erkeğin veya kadının ailesi, arkadaşları gibi faktörlerin etkisinin yüksek olduğu görülmüştür.

Ben seni her halinle beğeniyorum. Ev halinle de çok güzelsin: Denilse de aslında kişi bunu yaparak partnerinin sosyalleşmesini ve çekici olmasını engellemeye çalışmaktadır.