Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Aşk için nelerden vazgeçilmeli? Hangi sınırlar aşılmamalı?"

5 - ÖZÜNÜZÜ KORUMAK

Her özelliğinizde kusur bulan, her davranışınızı eleştiren ve sürekli sizden talepleri olan biri gün geçtikçe tükenmenize neden olabilir. Sağlıklı bir ilişkide her iki tarafın da birbirini kusur ve eksiklikleriyle kabul etmesi gerekir. Kendinizden ödün vermemek için haklarınız, sınırlarınız ve ihtiyaçlarınızı korumaktan vazgeçmeyin.



6 - İNANÇLARINIZ

Bizi biz yapan temel şeylerin başında inandığımız değerler geliyor. İnancımız her ne olursa olsun hayatımız anlam katan bizi biz yapan en önemli şeylerden biri. Partneriniz eğer ki sizle aynı düşünce ve inanışta değilse bunu değiştirmeye çalışmamalı ancak saygı göstermelidir.