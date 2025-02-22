Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Aşk için nelerden vazgeçilmeli? Hangi sınırlar aşılmamalı?"

6 - TÖRPÜLEME GEREKLİ Her insanın kendine has dediğimiz özellikleri elbette var ve bu özellikler bizleri benzersiz kılıyor. Fakat biriyle ilişki sürdürmeye çalıştığınızda eğer ki bu özellik-özellikleriniz partnerinize ciddi anlamda zarar veri-leriniz veriyorsa bunun biraz törpülenmesi ilişkinin da-yorsa daha sağlıklı bir yoldan için gerekli. ha ilerlemesi Örneğin sakin bir karakteriniz var ve bu da genellikle ikili çatışmalara girmemenize neden oluyor. Fakat ilişki yaşıyorken çözüm için ikili çatışmalara ve iletişime ihtiyacınız var. Kendinizi gözden geçirerek özellikle ilişkinizi etkileyeceğinize inandığınız du-durumları törpüleyerek ilişkinizin daha güçlü rumları hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz.

1 - HAYALLERİNİZ VE HEDEFLERİNİZ Hayatınıza anlam katan en önemli şey kariyeriniz, kişisel gelişiminiz, ailenizle ilgili hedeflerinizdir. Bu gibi durumlarda hedefler insanı besleyerek yaşamının daha anlamlı hale gelmesine neden olur. İlişkinizden önce veya sonra da belirlemiş olsanız koyduğunuz hedeflerden ilişkiniz için asla ödün göstermeyin. Sizin kişisel başarınız, ilerlemeniz, mutluluğunuz partneriniz için önemli değilse bu durum artık kendisi ve kişisel seçimleriniz arasında bir rekabete dönüşecek ve artık durum işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu da karşınızdakinin size verdiği değer hakkında önemli bir bilgi sağlayacaktır.



2 - SOSYAL ÇEVRENİZ

Hayatınızdaki kişi, sizin sosyal çevrenize müdahale edip kısıtlamalar koymak için hayatınıza girmedi. Ve buna müdahale etme gibi bir hakkı da yok. Bu yüzden sizi farklı yönlerden besleyen ve size iyi gelen dostlarınızdan uzaklaşmamalısınız. Elbette sosyal çevreniz gerçekten normal koşullarda ilişki dinamiğinizi sarsacak bir durum yaratmıyorsa...



3 - AİLE

Aileniz hakkında ne düşüneceğinize, onlarla ne kadar vakit geçireceğinize yalnızca siz karar verebilirsiniz. Partneriniz bu durumu kontrol etmeye çalışmamalıdır. Çünkü sevdiklerinizle ne yapacağınızı, ne kadar vakit geçireceğinizi ancak siz belirleyebilirsiniz.



4 - KİŞİSEL ÖZGÜRLÜK

Finansal yönetiminiz, kariyeriniz, sosyal medya hesaplarınız, arkadaşlarınızla olan hesaplaşmalarınız ya da kendinize ayırdığınız kişisel zamanlar tamamıyla sizin kontrolünüzde olmalıdır. Her insan kendi özgürlük alanına değer vermeli ve onu korumalıdır.