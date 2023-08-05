Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Şiddet içerikli videolar psikolojiyi bozuyor

Artı olarak çocuğun akademik yaşantısı, ahlaki yaşantısı, çevreye uyumu gibi durumlarda negatif ilerlemeler gözlemlenmeye başlar. Özellikle toplum tarafından kabullenilmeyen saldırgan davranışlarında artış yaşanır. Bununla birlikte çocukta regresif davranışlar gözlemlenmeye başlanabilir. Özellikle gece korkuları ve alt ıslatmada artış yaşanabilmektedir. Beynin bilişsel düşünme aşamasının ergenliğe yakın dönemde gelişmesinden ötürü de çocuklar belirli bir yaşa kadar insanlardan ve izlediklerinden daha kolay etkilenirler. Bundan ötürü de çocukları bu tarz durumlardan korumak gerekmektedir. Bundan ötürü de özellikle ebeveynlerin çocukların her tür içeriğe bu kadar kolay ulaşabilir oldukları bu çağda tv ve internet konusunda sağlıklı ve net sınırlar uygulaması çocukları bu tür olumsuz etkilerden koruyacaktır.

VİDEOLARIN ETKİSİ DAHA YIKICI Ölüm videolarının bireylerde bıraktığı etkileri inceleyen bir araştırmada canlı şekilde ölüme tanık olan insanlar, izleyenlere göre daha az travma yaşıyorlar. Ölüm videolarını izlemek bu duruma birebir şahit olmaktan daha yıkıcı etkilere sahip oluyor. Özellikle sanal ortamda bu videoları izlemek de kişide empati duygusunun yavaş yavaş azalmasına sebep oluyor. Bu tarz videoları izleyebilmemizin en önemli sebeplerinden biri de bundan ötürü empati duygusunda azalma yaşanıp kendimizi diğer insanların yaptıklarından tamamen ayrıştırıyor olmak ve kişisel etik sorumluluğumuzda azalma yaşanması... Şiddet, cinayet videolarının sürekli izlenebiliyor olması kişilerin travma yaşama ihtimallerini çok daha fazla arttırmaktadır. Özellikle bu tarz videolar kişilerde travma sonrası stres bozukluğunun gelişmesi ihtimalini artırmaktadır. Özellikle bu görüntülerin zihne sürekli gelmesi, aynı şeylerin sizin başınıza da gelmesinden kaygı duymanız gibi durumları sürekli yaşamanıza neden olabilir.