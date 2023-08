Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Şiddet içerikli videolar psikolojiyi bozuyor

Sosyal medya artık her yaş grubu için çok kolay ulaşılabilir bir hal almaya başladı. Bununla birlikte toplumumuzda yaşanan her tür cinayet, şiddet videoları da herkes tarafından sansürsüz bir şekilde hızlıca her tür sanal platformda erişilebilir hale geldi.Öncelikle bu tür videoları izlemek çocukların içselleştirerek davranış kazanımı edindiği düşünüldüğünde yüksek zararlara sebebiyet veriyor. Şiddet de öğrenilen davranışlardan biridir. Kişinin şiddete eğilimi içsel bir istek sistemi ile değil, geçmiş deneyimlerden ve toplumsal öğrenme ile kazanılır.