Kokusundan kaçanlar buraya! Karnabahar böyle yapılınca efsane oluyor

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, hem seveni hem de sevmeyeni çok olan kışın vazgeçilmez sebzesi karnabahara yer verdim. Çorbasından salatasına, kıymalı yemeğinden ve lalangasına kadar birçok yemek alternatifi sunan ve her derde deva bu sebze ile bakın sizler için neler hazırladım. Sebze yemeyen çocuklar için harika bir hilem var; sebze köfteler ve sebzelerden mücver yapmak. Karnabahar, köfte olmak için harika bir dokuya, lezzete ve kıvama sahip bir sebze ve sadece yemeğini pişirmekle kalmak makul değil. Zira su ile pişmiş karnabaharın yaydığı kokuyu sevmeyen birçok kişi vardır ve meraklısı haricinde herhangi birine karnabahar yemeği sunmak çok da iyi bir fikir değildir.



KÖFTESİ

MALZEMELER

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet yumurta

1 adet taze soğan

Yarım su bardağı kepekli bayat ekmek içi

Kimyon

Tuz

Karabiber

İÇİ İÇİN:

1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

BULAMAK İÇİN:

1 kase galeta unu

YAPILIŞI: Karnabaharı, kaynar tuzlu suya atıyoruz ve yumuşayana kadar haşlıyoruz. Haşlanınca çatalla eziyoruz. Diğer bütün malzemeyi bir kaseye koyup yoğuruyoruz. Köfte harcından küçük parçaları, avucumuzun içine alıp içine rendelenmiş kaşar peyniri koyup yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.







KIZARTMASI

MALZEMELER

1 adet orta boyutta karnabahar

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

DİĞER MALZEMELER

3 adet yumurta

2 dolu yemek kaşığı un

4 dolu yemek kaşığı galeta unu

İstenilen baharatlar

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Karnabaharlar dal dal ayrılır ve yıkanıp süzülür. Tencereye konulup üzerini az geçecek şekilde su konulur. Tuz, limon suyu eklenip ateşte kaynamaya bırakılır. Ne çok yumuşayacak ne de sert kalacak şekilde 10 dakika kadar haşlanır. Süzülüp ılınmaya bırakılır. Bir kaba yumurtalar konulup bir fiske tuz serpilip çırpılır diğer kaba un başka bir kaba da galeta unu konulur. Tavaya kızartma yapar gibi sıvı yağ konulup orta ateşte kızmaya bırakılır. Karnabaharlar üzerine istediğiniz baharatlardan birer fiske serpilir ve içine batırıp her yerine gelmesi sağlanır. Karnabahar dalları ilk önce hafif una sonra yumurtaya ardından galeta ununa iyice bulanıp hazır edilir. Arkalı önlü her yeri eşit kızartılıp servis tabağına alınır.



SODALI KIZARTMA

MALZEMELER

1 adet orta boy karnabahar

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

SOS MALZEMELERİ:

Yarım şişe soda

1 büyük kahve fincanı un

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

SERVİS İÇİN:

Yoğurt (isteğe göre sarımsaklı)

YAPILIŞI: Karnabaharı eşit boylarda parçalara ayırın, yıkayın ve haşlayın. Sos malzemelerini bir kapta karıştırın. Önce 1 çay bardağı sıvı yağı tavada kızdırın. Sonra gerekirse azar azar yağ eklenebilir. Haşlanmış karnabaharları sosa bulayarak önlü arkalı kızartın.