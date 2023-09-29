Kolesterolü bitirmenin yolu bu karışımdan geçiyor! Bir çay kaşığı tüketenlerin vücudunda sağlıksız yağ kalmıyor

Kolesterol, her insanda bulunur. Önemli olan iyi kolesterol ve kötü kolesterol dengesidir. Kolesterol, aslında insan vücudu tarafından üretilen mumsu bir yağdır. Vücudu iltihaplanmalara karşı korur aynı zamanda hücreler için enerji üretir. Vücut tarafından üretilen kolesterolün dışında hayvansal gıdalardan da kolesterol alınır.

YULAF:

Yulaf beta-glukan adı verilen bir lif türü içerir. Bu lif, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürebilir. Yulaf ezmesi veya yulaf lapası gibi yulaf bazlı yiyecekleri tüketmek iyi bir seçenektir.