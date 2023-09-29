Kolesterolü bitirmenin yolu bu karışımdan geçiyor! Bir çay kaşığı tüketenlerin vücudunda sağlıksız yağ kalmıyor

Kolesterol, her insanda bulunur. Önemli olan iyi kolesterol ve kötü kolesterol dengesidir. Kolesterol, aslında insan vücudu tarafından üretilen mumsu bir yağdır. Vücudu iltihaplanmalara karşı korur aynı zamanda hücreler için enerji üretir. Vücut tarafından üretilen kolesterolün dışında hayvansal gıdalardan da kolesterol alınır.
YULAF:
Yulaf beta-glukan adı verilen bir lif türü içerir. Bu lif, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürebilir. Yulaf ezmesi veya yulaf lapası gibi yulaf bazlı yiyecekleri tüketmek iyi bir seçenektir.
BAKLAGİLLER:
Nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi baklagiller yüksek lif içeriğine sahiptir ve kolesterol seviyelerini azaltabilirler. Haftada birkaç kez baklagilleri yemek beslenmenize fayda sağlayabilir.
ZEYTİNYAĞI:
Zeytinyağı, doymamış yağlar açısından zengindir ve bu yağlar LDL kolesterolünüzü düşürebilir. Yemeklerinizi zeytinyağı ile pişirmek veya salatalarda kullanmak sağlıklı bir tercih olabilir.
BALIK:
Yağlı balıklar, özellikle somon, sardalya ve ton balığı, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Kolesterolün dengelenmesinde önemli rol oynar.
Omega-3 yağ asitleri kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.
YABAN MERSİNİ:
Yaban mersini gibi antioksidanlarla zengin meyveler, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir.