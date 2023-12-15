Köpek saldırısı esnasında ne yapılmalı? Uzmanı cevapladı...

"KÖPEKLER BİRBİRİNE KİLİTLENİRSE ONLARI ELİNİZLE ÇEKMEYE ÇALIŞMAYIN" İnsanların köpek gezdirirken, etraftaki diğer köpeklerin gelip saldırması sonucunda neler yapılabileceğine de değinen Çetin Türkoğlu, "İnsanlar köpek gezdirirken yanında başka köpekler olabiliyor. Köpek bilmediği başka bir köpeğe karşı zaten doğası gereği saldırmak ister, onu avlamak ister. Bu yüzden de hırçınlaşabilir. Bu tarz durumlarda eğer köpeğimiz küçükse kesinlikle ve kesinlikle kucağımıza almamız gerekir. Mümkün olduğunca köpeklerden; yani köpeklerin olduğu alandan uzak durmamız gerekir. Köpekler, küçük köpeklere karşı daha agresif oluyorlar. Köpekleri ayırmamız için birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi; eğer varsa bir yerden sopa gibi bir şey bulursak ağızından sopayla müdahale ederek ayırabiliriz. Kimisi su döküyor; ama su döktüğü zaman da bırakmayabilir. Mümkün olduğunca köpekler birbirine kilitlendiği zaman çekmemek lazım. Çektiğimiz zaman ağzını, yüzünü, kulağını yırtabilir. O yüzden köpeğin arkasına geçip yavaşça nefes pozisyonunu bekleyip, kilitlendiği köpeği bıraktığı anda çekmemiz lazım. Bazı köpekler 10-15 dakika boyunca bile ayrılmayabiliyor. O yüzden bekleyip doğru pozisyonda panik yapmadan çekip almamız lazım" şeklinde konuştu.



"BAŞI BOŞ KÖPEKLERİN REHABİLİTE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Geçtiğimiz günlerde ise 24 yaşındaki Ece Simla Yenihayat, İstanbul'da bir parkta köpeği ile birlikte gezintiye çıktığı esnada, etraftaki diğer köpekler, gezdirdiği köpeğine saldırdı. İki köpeği de ayırmak isterken kendisi de yaralanan ve ardından İzmir'deki evine dönen Yenihayat, "Arkadaşım, onun köpeği ve benim iki köpeğimle birlikte Kemerburgaz kent ormanında yürüyüşe çıktık. Bir anda etrafımızı 15 kadar sokak köpeği sardı. Benim köpeğimi boynundan tutup bir anda sanki oyuncakmış gibi sallamaya başladı. Benim köpeğim o an can çekişmeye ve bağırmaya başladı. Ben köpeğimi orada öldü zannettim. Ben de panikle onların arasına girip ayırmaya çalıştım. Zaten orada elimden ısırıldım. O sırada boğuştuğum için bacaklarım ve kollarımda da yaralar oluştu. Ardından ödemler ve morluklar oldu. Benim köpeğim boynundan bir ameliyat oldu. Yaraları çok derindi ve kas kaybı oluştu. Elim de yavaş yavaş iyileşti. İlk başta elimi kullanamaz haldeydim. Sokaktaki bu köpek küçük bir çocuğa saldırabilirdi. Başı boş köpekler bize bir tehlike teşkil ediyor. Acilen rehabilite edilmesi gerekiyorlar. Yetkililerin acilen bir çözüm üretmesi gerekiyor" dedi.