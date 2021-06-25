18 yaş üstü gençlerde hangi yan etkiler ortaya çıkabilir?

Delta varyantının tüm dünyada endişeye sebep olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu varyantın Türkiye’de de görüldüğünü belirterek aşı uygulamalarında yeni bir gruba geçileceğini müjdeledi. Koronavirüsle mücadelede en güçlü silah olarak kabul edilen aşı uygulamaları bugün itibariyle 18 yaş üzerindeki kişilere de yapılabilecek. Sabah.com.tr’ye konuşan Prof. Dr. Vefik Arıca, tüm gençlerin delta varyantının yıkıcı etkilerinden korunmak için bir an önce aşı yaptırması gerektiğini vurgulayarak akıllardaki ‘yan etki’ sorularına açıklık getirdi.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 25.06.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 16:50 ABONE OL PAYLAŞ

Delta varyantının da ortaya çıkmasıyla aşı uygulamaları hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün alan herkes için aşı randevusu tanımlanacağını söyledi. 18 yaş civarındaki kişiler için koronavirüs önemine vurgu yapan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Covid-19 aşılarının Delta varyantına etkili olduğu biliniyor. İlk doz Biontech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuğu %30 civarındayken ikinci doz Biontech aşılamasından sonra Delta varyantına karşı koruyuculuk %80'nin üzerine çıkıyor. Bu nedenle özellikle ikinci doz aşıdan sonra koruyuculuk çok daha yüksek." dedi.

ÜLKEMİZDE AŞI KAYNAKLI ÖLÜM VEYA CİDDİ HASTALIK GÖRÜLMEDİ Prof. Dr. Vefik Arıca, bu yaş grubundaki 'yan etki' tedirginliğine açıklık getirerek ülkemizde aşı sonrasında bildirilen ölüm veya ciddi hastalığın olmadığını belirtti. Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarına şöyle devam etti; "Covid-19 aşılarından sonra kısa vadeli etkiler arasında 24-48 saat çok nadir de olsa 72 saati bulan aşı yapılan yerde şişlik, kızarıklık, ağrı, vücutta kas ağrıları, baş ağrısı, ateş, mide bulantısı yapabilmektedir. Bu yan etkilerin görülme yüzdesi her 100 vakada 10 kişiden az olarak görülmektedir. Bu yan etkiler dışında özellikle ülkemizde aşı sonrası bildirilen ölüm veya ciddi hastalık bildirilmemiştir. Aşı sonra yan etkiler anlık olarak Sağlık Bakanlığına ilgili merkeze hemen bildirilmektedir. Bu nedenle aşılar güvenlidir."

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA 18 YAŞ ALTINDAKİLER DE AŞI OLACAK "Dünya genelinde 18 yaş altındaki kişilere Biontech ve Sinovac aşıları başta olmak üzere covid-19 aşıları yapılmaya başlandı. 18 yaş altı için koronavirüs aşısı uygulaması uluslararası yetkililer tarafından onaylandı." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülkemizde de önümüzdeki haftalarda 18 yaş altı çocuklar için aşı uygulamalarının başlayacağını öngörüyoruz. Çocukların da aşı uygulamasına dahil edilmesinin sebebi toplumsal bağışıklığa ulaşma düzeyimizdir. Çocuklar aşılanmadığı takdirde %70'lik Toplumsal Bağışıklama düzeyine ulaşmamız çok zor. Bu nedenle, öncelikle 18 yaş üstü ardından da 18 yaş altı aşı uygulamalarıyla Eylül ayında Toplumsal Bağışıklama gerçekleşecektir." 18 YAŞ AŞI UYGULAMASININ SEBEBİ DELTA VARYANTI MI? Prof. Dr. Vefik Arıca, "Delta Hindistan varyant mutasyonu özellikle genç ve aşısız olanlarda daha sık görülüyor. Bu nedenle iki doz aşılama delta varyantı için çok önemli. Aşıların 18 yaşa inmesinin tek nedeni bu olmamakla beraber ana hedef toplumsal bağışıklamayı gerçekleştirmek ve Delta varyantı dahil gelebilecek varyant mutasyonlara karşı korumaktır." dedi.

18 YAŞ VE 18 YAŞ ALTI İÇİN AŞI UYGULAMASINA GEÇEN ÜLKELER HANGİLERİ? Prof. Dr. Vefik Arıca, 18 yaş altı çocuklar için aşı uygulaması başlatan ülkeleri şöyle sıraladı; ABD

İngiltere

Kanada

İsrail Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı 18 yaş altını aşılamaya başladı. "18 yaş altı kişilerin aşı uygulamasına dahil edildiği ülkelerin yanı sıra Türkiye de aşı tedarik sorunu olmayan ve 18 yaş altı çocukların aşı uygulamalarını gündeme alan gelişmiş ülkeler arasında yer almayı başarmış durumda."

ANNE KARNINDAKİ BEBEKLER İÇİN KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİ YARATIYOR MU? Aşı uygulamalarının önümüzdeki günlerde 18 yaş altı çocuklar için de uygulanmaya başlanmasının öngörülmesinin ardından hamilelik süreci yaşayanlar ve emziren annelerin durumu merak konusu oldu. Prof. Dr. Vefik Arıca, aşı konusunda tereddüt yaşayan anne adayları ve emziren anneler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Covid-19 aşıları emziren lohusa kadınlar yaptırabilir. Emziren anneler ile ilgili bildirilen yan etkiler dışında ciddi bir yan etki tespit edilmedi. Ancak hamileliğin ilk 12 haftası veya hamilelik şüphesi olan kadınlarda net veriler olmadığı için aşılamayı önermiyoruz. Hamileliğin özellikle son 3 ayı, yani hamileliğin 6.ayından sonra net veriler olmasa bile kadının aşılanması çocuğu da koruyabileceğine dair bilgiler yer almaktadır. Hamilelik dönemi için bilgilerimiz yeterli olmadığından biraz beklenmesi yönünde, ancak emziren kadınlar ile ilgili yeterli ve kuvvetli veriler bulunmakta ve aşıyı önermekteyiz. Emzirenler ve hamileliğin son 3 ayında aşı olanlarda yan etki diğer kişilerde oluşan yan etkilerden farkı yoktur."