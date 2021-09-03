Krup salgını uyarısı! Koronavirüsle belirtileri benzer! Bu yaş grubu dikkat...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Krup, halk arasında yalancı kuşpalazı, yalancı difteri veya akut larengotrakeit olarak da biliniyor. Krup, özellikle sonbahar sonu, kış ve bahar aylarında görülen, sıklıkla virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır." dedi.
EN BELİRGİN BELİRTİSİ…
"Özellikle ses kısıklığı ve şiddetli öksürük en belirgin belirtileri arasında yer almaktadır." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca açıklamalarına şöyle devam etti;
"Bu iki belirtisi dışında;
Yutkunmada güçlük gibi çeşitli belirtiler söz konusu olabilir."
KORONAVİRÜSTEN AYIRT ETMENİN YOLU…
Prof. Dr. Vefik Arıca, krup ve koronavirüs benzerliğine dikkat çekerek şöyle konuştu; "Salgın döneminde koronavirüsten ayırt etmek bazen mümkün olmayabilir, özellikle havlar tarzda öksürükle uyanmak en belirgin ayırt edici özelliğidir. Her iki hastalığın etkeni virüs olduğu için fiziksel mesafeye, hijyene dikkat etmek bulaşı azaltacaktır."
KİMLER RİSK ALTINDA?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Krup hastalığı, özellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülmekle beraber nadir de olsa erişkinlerde de görülebilir." dedi.
ERKEK ÇOCUKLARDA KIZ ÇOCUKLARINA GÖRE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
"Krup, soğuk havaların da gelmesiyle birlikte kapalı alanlarda çocukların kolaylıkla hastalanmasına zemin hazırlamaktadır." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca , sözlerini şöyle sürdürdü; "Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha sık görülen krup hastalığı bulaşıcıdır ve genellikle enfekte olmuş çocukların hapşırması ya da öksürmesiyle yayılmaktadır. Krup, 5 yaşından küçük çocuklarda sıkça tekrar edebilmektedir."
OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLAR VE AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?
'KÖPEK HAVLAMASI' ŞEKLİNDEKİ ÖKSÜRÜĞÜN NEDENİ NE?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Krup, çocukları geceleri havlamayı andıran öksürükle uyandıran ebeveynleri panik duruma sokabilir. Gırtlak çevresini tutan, ses teli bölgesini ve ses tellerinin hemen altındaki hava yolunun en dar bölgesinde kendini göstermektedir. Ses tellerinde genellikle kalıcı hasar bırakmaz."
NEDEN ÇOCUKLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR?
"Virüslerin neden olduğu krup hastalığının en çok çocuklarda görülmesinin nedeni hava yollarının daha dar olmasından kaynaklanmaktadır." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu hastalık, hava yollarının iltihaplanmasına ve mukus üretiminin artmasına neden olarak ödeme zemin hazırlamaktadır. Soğuk hastalığına neden olan virüsler sonucunda ortaya çıkan krup hastalığı ses tellerinde şişmeye yol açar ve nefes alıp verme sırasında havlar tarzda öksürükle belirti verir."
KRUP ÖLÜMCÜL MÜ?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "5-7 gün içerisinde kendiliğinden de geçebilen krup hastalığı bazı durumlarda hastanede tedavi görmeyi gerektirebilir." dedi. Prof. Dr. Vefik Arıca, aşağıdaki belirtilerin olması durumunda derhal hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekti.
Bu durumlar var ise bir an önce hekime başvurmak gerekmektedir.