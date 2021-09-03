Krup salgını uyarısı! Koronavirüsle belirtileri benzer! Bu yaş grubu dikkat...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca , "Krup, halk arasında yalancı kuşpalazı, yalancı difteri veya akut larengotrakeit olarak da biliniyor. Krup, özellikle sonbahar sonu, kış ve bahar aylarında görülen, sıklıkla virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır." dedi.

"Bu iki belirtisi dışında;

"Özellikle ses kısıklığı ve şiddetli öksürük en belirgin belirtileri arasında yer almaktadır." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca açıklamalarına şöyle devam etti;

KORONAVİRÜSTEN AYIRT ETMENİN YOLU…

Prof. Dr. Vefik Arıca, krup ve koronavirüs benzerliğine dikkat çekerek şöyle konuştu; "Salgın döneminde koronavirüsten ayırt etmek bazen mümkün olmayabilir, özellikle havlar tarzda öksürükle uyanmak en belirgin ayırt edici özelliğidir. Her iki hastalığın etkeni virüs olduğu için fiziksel mesafeye, hijyene dikkat etmek bulaşı azaltacaktır."

KİMLER RİSK ALTINDA?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Krup hastalığı, özellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülmekle beraber nadir de olsa erişkinlerde de görülebilir." dedi.