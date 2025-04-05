Kuaförde yıkanan saçlar neden daha geç yağlanıyor?

Kuaförler şampuanı direkt saça dökmüyorlar. Önce avuçlarında yayıp köpürtüyor, sonra saçları bölüm bölüm, masaj yaparak yıkıyorlar. Böylece saç dipleri daha iyi temizleniyor. Ama en kritik nokta: saçı havluda bekletmemeleri!

Biz evde genelde havluya sarıp bekletiyoruz. Oysa kuaförler fazla suyu alıp hemen kurutuyor, böylece diplerde nem kalmıyor ve saç daha geç yağlanıyor.

Tabii ki bu sadece gözleme dayalı bir fikir, bilimsel bir kanıtı yok. Ama denemeye değer! Sizce işe yarar mı? Yorumlara bekliyorum!