Kuru üzüm mucizesi! 4 gün boyunca bu şekilde tüketirseniz vücudu içten temizliyor

Kuru üzümler, doğal olarak bulunan bazı fitokimyasallar içerir. Fitokimyasallar, bitkilerin savunma mekanizmaları olarak işlev gören bileşiklerdir ve kanserle savaşmada potansiyel faydaları vardır. Kanser riskini azaltmak için genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek önemlidir. Bu, dengeli bir beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma, düşük stres seviyeleri gibi faktörleri içerir.

KURU ÜZÜM SUYUYLA 4 GÜNDE KARACİĞER TEMİZLİĞİ:

Uzmanlar, kuru üzüm suyunun dört gün boyunca tüketildiğinde kandaki toksinleri atıyor. Karaciğerdeki biyokimyasal işlemleri uyararak kan dolaşımındaki toksinleri atmaya yardımcı oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, herhangi bir rahatsızlığı olanların mutlaka doktoruna danışması gerektiğidir.

2 bardak suyu kaynatın. Kaynamış suya 100 mg kuru üzüm ekleyin. 30 dakika kadar kaynatın. Bu karışımı 1 gece buzdolabında bekletin. Üzüm tanelerini süzerek kalan suyu dört gün boyunca aç karna için.