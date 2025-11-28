Maddie+Triggs: Seslerin Peşinden Giden Sıcacık Hikayesiyle MinikaÇOCUK’ta!

MinikaÇOCUK, 1 Aralık’tan itibaren izleyicilerini müzik ve neşeyle dolu bir dünyaya davet ediyor! Maddie+Triggs: Seslerin Peşinden Giden Sıcacık Hikayesiyle 1 Aralık’ta MinikaÇOCUK’ta!

Maddie + Triggs! Higgledy-Piggledy kasabasının renkli sokaklarında her sesin bir hikayesi var. Maddie, görme yetisi farklı 7 yaşında bir kız; en yakın dostu Triggs ise neşeli bir köpek. Günlük hayatın küçük detaylarını birer melodiye dönüştüren ikili için rüzgarın uğultusu, mutfaktaki tıkırtılar, gece gelen minik vızıltılar ya da Triggs'in heyecan dolu havlaması… hepsi birer şarkı kaynağı.



Kimi zaman evin etrafında kimi zaman hayal gücünün çok ötesindeki seslerde yolculuğa çıkan Maddie ve Triggs, "görmek" kadar "hissetmenin" de eğlenceli olabileceğini hatırlatıyor.