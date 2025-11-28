Maddie+Triggs: Seslerin Peşinden Giden Sıcacık Hikayesiyle MinikaÇOCUK’ta!

Maddie + Triggs! Higgledy-Piggledy kasabasının renkli sokaklarında her sesin bir hikayesi var. Maddie, görme yetisi farklı 7 yaşında bir kız; en yakın dostu Triggs ise neşeli bir köpek. Günlük hayatın küçük detaylarını birer melodiye dönüştüren ikili için rüzgarın uğultusu, mutfaktaki tıkırtılar, gece gelen minik vızıltılar ya da Triggs'in heyecan dolu havlaması… hepsi birer şarkı kaynağı.
Kimi zaman evin etrafında kimi zaman hayal gücünün çok ötesindeki seslerde yolculuğa çıkan Maddie ve Triggs, "görmek" kadar "hissetmenin" de eğlenceli olabileceğini hatırlatıyor.
Uluslararası alanda büyük ilgi gören Maddie + Triggs, 2025 İrlanda Animasyon Ödülleri'nde En İyi Yenilikçi Proje, En İyi Yeni Orijinal Yapım, "Pearly Whites" ile En İyi Orijinal Şarkı ve En İyi Okul Öncesi Animasyon Dizisi ödüllerine layık görülerek dünya çapında başarıya imza attı.